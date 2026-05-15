Pronostics NBA | Misez sur Anthony Edwards face aux Spurs

À domicile, les Wolves vont tenter d’égaliser dans leur série face aux Spurs, et on peut compter sur Anthony Edwards pour sortir le très grand jeu.
– Anthony Edwards inscrit plus de 29.5 points. Cote : 2.47
– Anthony Edwards réussit plus de 1.5 interception. Cote : 2.82
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