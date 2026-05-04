Pronostics NBA | Misez sur De’Aaron Fox face aux Wolves

Comme Victor Wembanyama va se coltiner Rudy Gobert, mais aussi Julius Randle et Naz Reid, Money Time choisit de miser sur De’Aaron Fox qui profitera de sa vitesse face à Mike Conley.

– De’Aaron Fox réussit plus de 1.5 interception. Cote : 2.15

– De’Aaron Fox cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 29.5. Cote : 2.35

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