Pronostics NBA | Misez sur Cade Cunningham face au Magic

À domicile, les joueurs de JB Bickerstaff ont tout ce qu’il faut pour se hisser en demi-finale de conférence. Même s’il faudra sans doute un Cade Cunningham au meilleur de sa forme…

– Cade Cunningham réussit plus de 8.5 passes décisives. Cote : 1.65

– Cade Cunningham cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 44.5. Cote : 1.75

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