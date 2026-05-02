À domicile, Boston va tout de même devoir venir à bout de Philadelphie dans un Game 7 sous tension… surtout que Jayson Tatum est incertain. Jaylen Brown est donc particulièrement attendu.

– Jaylen Brown réussit plus de 4.5 passes décisives. Cote : 2.00

– Jaylen Brown cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 39.5. Cote : 2.20

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