Pronostics NBA | Misez sur Karl-Anthony Towns face aux Hawks

À Atlanta, ce ne sera pas forcément simple pour New York, mais Karl-Anthony Towns va sans doute encore noircir la feuille de stats. Comme il l’a fait lors des trois dernières rencontres…

– Karl-Anthony Towns cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 34.5. Cote : 1.70

– Karl-Anthony Towns prend plus de 12.5 rebonds. Cote : 1.87

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