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Pronostics NBA | Misez sur Victor Wembanyama face aux Blazers

Publié le 28/04/2026 à 18:49 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce mardi, les Spurs peuvent boucler leur série face aux Blazers.

Auteur d’une performance énorme dans la 4e manche, Victor Wembanyama aura à coeur de briller devant son public pour valider la qualification des Spurs en demi-finale de conférence.

– Victor Wembanyama cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 44.5. Cote : 2.15

– Victor Wembanyama cumule des points et des rebonds supérieurs à 39.5. Cote : 1.74

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