Pronostics NBA | Misez sur Victor Wembanyama face aux Blazers

Auteur d’une performance énorme dans la 4e manche, Victor Wembanyama aura à coeur de briller devant son public pour valider la qualification des Spurs en demi-finale de conférence.

– Victor Wembanyama cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 44.5. Cote : 2.15

– Victor Wembanyama cumule des points et des rebonds supérieurs à 39.5. Cote : 1.74

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