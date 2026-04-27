Pronostics NBA | Misez sur Jamal Murray face aux Wolves

Après l’embrouille avec Jaden McDaniels, et globalement après deux prestations moyennes, Nikola Jokic devrait être surmotivé pour sauver ses Nuggets. Idem pour Jamal Murray, toujours au top lorsqu’il s’agit de sauver son équipe.

– Jamal Murray cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 44.5. Cote : 2.90

– Jamal Murray inscrit plus de 29.5 points. Cote : 2.02

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