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Pronostics NBA | Misez sur Jamal Murray face aux Wolves

Publié le 27/04/2026 à 18:55 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce lundi, les Nuggets sont en mode survie face aux Wolves.

jamal murray

Après l’embrouille avec Jaden McDaniels, et globalement après deux prestations moyennes, Nikola Jokic devrait être surmotivé pour sauver ses Nuggets. Idem pour Jamal Murray, toujours au top lorsqu’il s’agit de sauver son équipe.

– Jamal Murray cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 44.5. Cote : 2.90

– Jamal Murray inscrit plus de 29.5 points. Cote : 2.02

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