Pronostics NBA | Misez sur LeBron James face aux Rockets

Ce n’est pas certain que les Lakers «sweepent» les Rockets ce soir, mais au moins, on peut compter sur LeBron James pour noircir la feuille comme il le fait depuis une semaine.

– LeBron James cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 39.5. Cote : 1.92

– LeBron James distribue plus de 9.5 passes. Cote : 2.68

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