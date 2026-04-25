Pronostics NBA | Misez sur Nikola Jokic face aux Wolves

Menés 2-1, les Nuggets ont une deuxième chance de récupérer l’avantage du terrain, indispensable pour ne pas se retrouver dos au mur. On peut compter sur un immense Nikola Jokic pour cela, revanchard après sa grosse maladresse du Game 3.

– Nikola Jokic cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 54.5. Cote : 1.75

– Nikola Jokic réalise un triple-double. Cote : 1.86

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