Pronostics NBA | Misez sur Jalen Williams face aux Suns

Est-ce que Phoenix va tendre l’autre joue, et reprendre une fessée à OKC ? Vu les absents, c’est possible, et Jalen Williams pourrait prendre le relais de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren.

– Performance (pts+reb+pas) de Jalen Williams de 29.5 ou plus. Cote : 2.0

– Jalen Williams fait plus de 0.5 contre. Cote : 2.82

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