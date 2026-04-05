Pronostics NBA | Misez sur Cooper Flagg face aux Lakers

Désormais privés de Luka Doncic et Austin Reaves, les Lakers ont pour mission de conserver leur 3e place avec LeBron James comme première option. Face à lui, ce soir, Cooper Flagg qui vient de planter 51 points face au Magic.

– Cooper Flagg à plus de 29,5 points. Cote : 3.18

– Cooper Flagg réussit une performance de 39,5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 2.50

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