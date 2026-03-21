Pronostics NBA | Misez sur Luka Doncic face au Magic

Il y a un mois, les Lakers s’étaient inclinés à domicile d’un petit point face au Magic. La revanche est pour ce soir, et Luka Doncic sera sans doute revanchard après avoir mal géré la dernière possession.

– Luka Doncic à plus de 34.5 points. Cote : 2.09

– LeBron James signe une performance (points+rebonds+passes) supérieure à 34.5. Cote : 2.60

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