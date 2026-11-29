« Qu’ils continuent d’être surpris ! » Dans le vestiaire de Minneapolis, Cedric Coward a souri à l’idée que le début de saison des Grizzlies puisse étonner. Auteur de 22 points dans la victoire face aux Wolves (114-109), le musculeux arrière venait d’aider Memphis à remporter son groupe de NBA Cup. « Les gens ne sont pas dans notre vestiaire, ni sur le terrain, ni à l’entraînement avec nous tous les jours. Ils n’ont pas traversé ce qu’on a traversé l’an dernier pour en arriver là »,a-t-il confié à The Athletic.

L’an dernier, Memphis avait bouclé sa saison sur 2 victoires en 23 matchs. Les rotations de Tuomas Iisalo, avec des changements groupés et des passages courts pour maintenir l’intensité, avaient suscité des réserves jusque dans son vestiaire. Depuis, Ja Morant est parti à Portland, et le Finlandais s’appuie sur un groupe qui a adopté sa méthode. Au bout de vingt matchs, les Grizzlies affichent la deuxième attaque de la ligue (119.9 points pour 100 possessions).

« Je dirais que c’est un génie »

A Minnesota, la profondeur du groupe a fait la différence. Sans Cameron Boozer ni Isaiah Stewart, les Grizzlies ont trouvé 19 points chez Javon Small, sous contrat « two-way », et 16 points chez Cam Spencer en sortie de banc. Ils ont surtout pris 15 rebonds offensifs et provoqué 19 pertes de balle, de quoi tenter 18 tirs de plus que les Wolves.

« Nos exigences sont très claires, et ce groupe y répond au quotidien », a expliqué Iisalo. « Pour ceux qui entrent dans la rotation, c’est simple, mais pas facile : ils savent ce qu’on attend d’eux en matière de concentration, d’effort et d’attention aux détails. »

Une méthode éprouvée à Bonn et à Paris

Si ses rotations ont d’abord surpris en NBA, Tuomas Iisalo n’a pas attendu Memphis pour se faire une réputation d’entraîneur novateur. Le Finlandais a remporté la Ligue des champions avec Bonn en 2023, puis, en une seule saison au Paris Basketball, il a gagné la Leaders Cup et l’EuroCup, tout en emmenant le club en finale du championnat de France. En EuroCup, Paris n’avait perdu qu’un match sur 21.

Son goût pour le jeu rapide et les rotations courtes répond à une même idée : demander beaucoup d’intensité à ses joueurs, mais sur des séquences plus brèves. À Memphis, cette exigence avait suscité des résistances la saison dernière. Vingt matchs après la reprise, c’est l’une des raisons pour lesquelles Iisalo peut lancer un joueur en « two-way contract » comme Javon Small sans que son équipe change sa façon de jouer.

Jaylen Wells est allé plus loin au moment de parler de son entraîneur : « Je dirais que c’est un génie. À sa façon d’aborder le jeu, on voit qu’il adore ça. Il étudie tout et, à chaque match, il nous donne les clés, les réponses. »

Les Grizzlies ont désormais rendez-vous à Portland, le 5 décembre, pour un quart de finale face aux Blazers de… Ja Morant. Un bon test pour mesurer le chemin parcouru depuis son départ.

« Si je pense qu’il y avait autant d’enthousiasme, c’est parce que c’était l’un des premiers matchs à véritable enjeu pour ce groupe » conclut le Finlandais à propos de la joie après la qualification. « C’est un privilège de pouvoir jouer des matchs comme celui-là. Quel que soit le résultat, c’est dans ce genre de contexte qu’il faut se retrouver. »