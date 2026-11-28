Après Jaylen Wells et Cam Spencer, les Grizzlies ont-ils encore déniché une pépite au second tour de la Draft ? Alors que Memphis a décroché son billet pour les quarts de finale de la NBA Cup en s’imposant à Minneapolis (114-109), Javon Small a une nouvelle fois illustré la capacité de la franchise du Tennessee à dénicher des talents.

Sorti du banc, le meneur de 23 ans a inscrit 15 points dès le premier quart-temps, dont 12 consécutifs pour son équipe, pour terminer la rencontre avec 19 points à 7/10 aux tirs, dont 3/3 à 3-points, en seulement 17 minutes !

« J’étais en confiance. Lors des derniers matchs, je n’avais pas vraiment eu ces sensations, mais les seules choses que je peux contrôler sont mon attitude et mes efforts. Je suis donc simplement entré sur le terrain pour jouer mon jeu », explique-t-il au micro de la télévision locale.

Sélectionné en 48e position de la Draft 2025, après être passé par East Carolina, Oklahoma State et West Virginia, ce meneur de 1m85 avait pourtant quasiment disparu de la rotation de Tuomas Iisalo en début de saison. Mais les blessures lui ont offert une ouverture, et il a su s’y engouffrer.

Faire les bons choix

Capable d’organiser le jeu, comme en témoignent ses 12 points et 12 passes face aux Wizards, Javon Small sait également se muer en scoreur lorsque les circonstances l’exigent. Comme à Minneapolis.

« Quand on met ses deux ou trois premiers tirs, on a évidemment envie de prendre le quatrième. Mais tout est une question de faire le bon choix, d’effectuer les bonnes lectures. Et j’ai le sentiment d’avoir plutôt bien fait ça tout au long de ma carrière. »

Un discours qui fait écho à celui de Tuomas Iisalo, dont la philosophie offensive repose justement sur la qualité des prises de décision de ses joueurs, davantage que sur une hiérarchie préétablie.

« Nous avons des attentes et des exigences très claires, auxquelles ce groupe répond au quotidien », détaille l’entraîneur finlandais. « C’est à la fois simple, mais pas facile, pour de nouveaux joueurs d’intégrer la rotation, car ils savent ce qu’on attend d’eux en termes de concentration, d’efforts et d’attention aux détails. Javon ou Lawson Lovering, par exemple, sont entrés et ont fait exactement leur travail. C’est tout ce qu’on leur demande. »

Et tant mieux si cela se traduit par un coup de chaud offensif…

« Parfois, cela va donner un premier quart-temps comme celui de Javon, où il a inscrit, je crois, 15 points. Cela dépend aussi des «matchups», mais c’est le témoignage du travail de tout le groupe, pas d’un ou deux individus. Tout le monde joue pour les autres et nous jouons en fonction de ce que réclame le match. »

Retrouver l’esprit du « Grit & Grind »

Déjà l’une des révélations de la dernière Summer League, Javon Small tourne désormais à 9.7 points, 4.8 passes et 2.8 rebonds de moyenne cette saison. De quoi prétendre à un véritable contrat NBA dans les prochaines semaines ?

En attendant, le meneur se régale au sein d’un collectif qui a remporté huit de ses neuf derniers matchs (15-5), et où le danger peut venir de partout.

« C’est un sport collectif. Tout le monde doit répondre présent, que ce soit un joueur, cinq joueurs ou nous 18. On prend les matchs les uns après les autres, mais on doit tous être unis, et c’est ce qu’on continue de faire. »

Interrogé sur la capacité des Grizzlies à toujours trouver un moyen de s’en sortir, malgré les absences, Javon Small a d’ailleurs ressorti une expression chère aux fans de la franchise du Tennessee.

« Le Grit & Grind, mec ! On essaie de renouer avec cette époque de Memphis. On ne se plaint pas. Peu importe ce qu’on traverse, on sait qu’on doit le faire ensemble. Il faut simplement trouver un moyen de s’en sortir. »

Javon Small Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MEM 41 20.2 46.5 42.3 82.9 0.9 2.2 3.1 3.7 1.6 0.8 1.4 0.2 9.7 2026-27 MEM 12 21.0 40.6 39.5 87.5 0.8 2.1 2.8 4.8 1.4 0.4 1.2 0.1 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.