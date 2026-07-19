Summer League : les Grizzlies retrouvent les Warriors en finale

Placés sous les projecteurs par la présence de Cameron Boozer dans leurs rangs, les Grizzlies n’ont pas laissé passer leur chance. Memphis a dominé les Rockets (101-90) pour décrocher son billet pour la finale de la Summer League de Las Vegas, où il retrouvera des Warriors déjà largement battus (106-85) quelques jours plus tôt.

Les Grizzlies ont fait la différence dès le premier quart-temps, en limitant Houston à seulement neuf points pour prendre 15 longueurs d’avance après 12 minutes (24-9). Les Texans ont ensuite remporté les trois périodes suivantes, mais sans jamais parvenir à effacer complètement leur retard.

Le grand artisan de cette qualification se nomme Cedric Coward. Le « sophomore » a inscrit 28 points, dont plusieurs paniers importants lorsque les Rockets ont tenté de se rapprocher après la pause.

À ses côtés, Javon Small a une nouvelle fois confirmé qu’il était l’une des révélations de cette Summer League avec 17 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Sous contrat « two-way », le meneur continue de gagner du terrain dans la hiérarchie de Memphis grâce à son activité des deux côtés du terrain. Après le départ de Ja Morant, il pourrait également obtenir de nouvelles opportunités la saison prochaine.

Les Grizzlies récoltent aussi les fruits d’un choix assumé. Contrairement à de nombreuses franchises, ils ont conservé leur cinq majeur quasiment intact tout au long du tournoi. Cedric Coward, Cameron Boozer, Javon Small et les autres cadres ont ainsi accumulé les minutes ensemble et développé de véritables automatismes. Une continuité désormais récompensée par une place en finale.

Copeland surnage, Thornton en difficulté

Côté Houston, cette entame manquée a été fatale. Malgré une réaction après le premier quart-temps, les Rockets n’ont jamais réussi à mettre suffisamment Memphis sous pression pour inverser la tendance.

Le rookie Bruce Thornton a vécu sa soirée la plus compliquée de l’été avec seulement 8 points à 2/12 au tir. Il a néanmoins ajouté 8 rebonds et 7 passes décisives, pour un seul ballon perdu. Souvent gêné par la pression défensive exercée par Javon Small, il n’a jamais trouvé son rythme offensif.

La belle surprise est venue de Quadir Copeland, auteur de son meilleur match de la Summer League. Très agressif dès son entrée en jeu, il a terminé avec 24 points à 9/13 au tir, dont 2/4 derrière l’arc, auxquels il a ajouté deux interceptions. Son activité offensive a permis à Houston de limiter les dégâts en seconde période, sans toutefois remettre en cause la maîtrise de Memphis.

Les Grizzlies tenteront désormais de décrocher un deuxième titre en Summer League, après celui remporté en 2019. Pour y parvenir, ils devront de nouveau prendre le dessus sur Golden State.