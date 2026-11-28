Alors que les Celtics traversent une période compliquée, avec cinq défaites lors de leurs six dernières sorties, Joe Mazzulla est toujours privé de Mitchell Robinson. L’ancien pivot des Knicks souffrait officiellement d’une maladie, sans davantage de précisions de la part de la franchise du Massachusetts.

Avant la réception des Hawks, vendredi, son entraîneur a finalement levé le voile sur la nature de cette maladie. Le pivot a ainsi contracté le Covid et il doit désormais retrouver la condition physique nécessaire pour reprendre la compétition. Aucune date de retour n’a été annoncée.

C’est un nouveau contretemps pour Mitchell Robinson, dont les premiers mois sous le maillot des Celtics ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes. Recruté cet été après avoir remporté le titre avec les Knicks, le pivot de 28 ans tourne ainsi à 5.1 points et 5.4 rebonds de moyenne en un peu moins de 18 minutes.

Après une période d’adaptation, l’intérieur commençait pourtant à trouver ses marques dans le système de Joe Mazzulla. Mais il reste loin de son rendement new-yorkais au rebond offensif, sa grande spécialité, avec 2.4 prises de moyenne dans ce secteur, contre 4.2 la saison passée. Un recul qui n’inquiétait toutefois pas son entraîneur.

Alors que l’attaque de Boston est actuellement bien grippée, le retour de Mitchell Robinson pourrait justement permettre aux Celtics de compenser un peu leur maladresse en multipliant les secondes chances.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 20.6 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23.2 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 27.5 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 25.7 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 26.9 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 24.8 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17.1 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NYK 60 19.6 72.3 0.0 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7 2026-27 BOS 14 17.5 65.3 0.0 36.4 2.4 2.9 5.4 0.9 2.4 0.7 0.9 0.8 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.