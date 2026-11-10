Les Celtics découvrent enfin l’effet Mitchell Robinson

Avec un peu de retard, Mitchell Robinson apporte enfin ce que les Celtics étaient venus chercher en le signant cet été. Dimanche, dans la victoire à Milwaukee, il a tout simplement proposé sa meilleure sortie sous les couleurs celtes : 12 points, 7 rebonds (dont 4 offensifs) et 4 interceptions, à un parfait 6/6 aux tirs.

Pourtant incertain avant la rencontre, car malade, le pivot a fait un véritable chantier en sortie de banc et confirmé ses progrès observés depuis quelques jours. Depuis trois matchs, le voilà à 7 points, 8 rebonds et 1,7 interception de moyenne, contre « à peine » 6,2 points et 4,5 rebonds sur ses six premières apparitions avec Boston.

« Je ne me suis jamais inquiété par rapport à son rendement ou son niveau de jeu », a affirmé Joe Mazzulla, ravi. « Je pense que les gens ne réalisent pas qu’un joueur arrivant d’une autre équipe, avec un style de jeu différent, a juste besoin d’un petit temps d’adaptation. Ça n’a donc jamais été source d’inquiétude. »

Après trois semaines, Mitchell Robinson parvient enfin à se libérer dans les systèmes des Celtics. Et ses progrès ne se mesurent pas uniquement dans les statistiques, mais aussi dans sa compréhension des principes collectifs.

« Très souvent, il assimile les choses tout seul », a expliqué Joe Mazzulla. « Au lieu d’avoir à lui parler en cours de match, il anticipe les choses par lui-même. Que ce soit pour bien poser des écrans, bien rouler vers le cercle, les angles qu’il doit prendre, les bonnes lectures de jeu en phase de transition ou notre communication défensive. »

Un impact salué par tous

Et de compléter sur le pendant de Neemias Queta dans la raquette : « Il s’affirme de plus en plus au niveau de la personnalité. C’est un joueur très intelligent, capable d’analyser et de s’adapter en temps réel. »

Joe Mazzulla n’est en tout cas pas le seul à être convaincu par les récents progrès de Mitchell Robinson, puisque Paul George apprécie tout autant son travail dans la peinture.

« Il a été incroyable par ses efforts et son énergie. Il s’est bien battu pour maintenir des ballons en vie et il a posé de gros écrans », a salué l’ailier, qui revit dans le Massachusetts. « J’ai trouvé qu’il donnait de la voix sur le terrain. Il a fait sentir sa présence près du cercle. Tout ce qu’il sait très bien faire, il l’a démontré ce soir. »

Encourageant pour Boston, qui tenait tant à avoir un profil capable de protéger le cercle, de multiplier les écrans et de dominer au rebond. Face aux Bucks, Mitchell Robinson et Neemias Queta ont d’ailleurs cumulé 16 rebonds offensifs, contre 9 pour toute l’équipe de Milwaukee ! Une présence intérieure qui peut peser lourd à l’Est…

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 20.6 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23.2 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 27.5 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 25.7 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 26.9 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 24.8 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17.1 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NYK 60 19.6 72.3 0.0 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7 2026-27 BOS 9 18.8 68.4 0.0 33.3 2.7 3.0 5.7 0.7 2.2 0.8 0.8 0.8 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.