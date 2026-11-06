Joe Mazzulla pas inquiet pour Mitchell Robinson

Sous les couleurs des Knicks, Mitchell Robinson avait l’habitude de prendre plus de trois, voire quatre rebonds offensifs de moyenne, en très peu de temps, toujours en moins de trente minutes. Pour ses débuts à Boston, avec des minutes similaires à la saison passée, il n’en gobe que 2.4 par match, contre 4.2 en 2025/26.

Pour tenter d’expliquer cela, Joe Mazzulla a d’abord avancé que son pivot évoluait plus loin du panier qu’à New York, donc ne pouvait pas avoir le même impact sous le cercle. « Mon équipe chargée des statistiques m’a corrigé là-dessus et c’est très bien », s’est ensuite repris le coach des Celtics.

« Nos gars des stats font un remarquable travail. Dès qu’on n’est pas sûr d’une chose, ils trouvent. On a regardé la distance avec le cercle entre la saison dernière et cette année, et c’est assez constant », détaille Joe Mazzulla.

Dès lors, comment expliquer qu’il n’affiche pas les mêmes chiffres au rebond offensif ? Le récent match contre les Bucks (6 prises dans la raquette de Milwaukee) ayant permis de gonfler sa moyenne car, avant cela, il n’avait pris qu’un seul rebond offensif dans la défaite à Houston.

« On est davantage dans le processus que dans le résultat », répond le technicien. « Il est très dur envers lui-même. Ses standards sont très, très hauts et c’est très bien. Dans le même temps, ce n’est jamais tout blanc ou tout noir. L’autre soir, contre les Rockets, il était très présent dans la raquette. Il n’a simplement pas réussi à attraper plus de rebonds. Il faut être patient. Il a un rôle différent. Il a de l’impact sur les autres. »

Pas d’inquiétude donc à Boston. Le temps de Mitchell Robinson viendra tôt ou tard. « S’il ne profite pas de ses qualités, il faut réfléchir à la manière d’aborder les choses différemment », annonce en conclusion Joe Mazzulla.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 20.6 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23.2 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 27.5 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 25.7 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 26.9 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 24.8 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17.1 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NYK 60 19.6 72.3 0.0 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7 2026-27 BOS 7 19.3 63.0 0.0 40.0 2.4 2.9 5.3 0.6 2.7 0.4 1.0 0.7 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.