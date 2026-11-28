Avec cinq défaites en six matchs, les Celtics sont dans le dur. Le nouveau revers face aux Hawks illustre les difficultés offensives des troupes de Joe Mazzulla. Boston n’a en effet terminé qu’avec 86 points au compteur…

« Je dois regarder ça et trouver une manière de mettre les joueurs en meilleure position. Nos systèmes n’étaient pas bons. On n’a pas mis les joueurs en situation de lire le jeu. C’est ma faute », assume le coach après cette défaite où ses joueurs ont dilapidé le bénéfice d’un premier quart-temps réussi.

Sur les six derniers matchs, les chiffres sont éloquents : seulement 101 points de moyenne, à seulement 40% de réussite aux tirs dont 31% à 3-points. Mais au-delà de la maladresse, les 15 ballons perdus pour seulement 23 passes décisives par rencontre témoignent aussi des difficultés des Celtics à faire vivre le ballon.

Boston n’inscrit ainsi que 104.8 points sur 100 possessions sur la période. Seuls les Warriors font pire !

Même Jayson Tatum est dans le dur en fin de match

Face à Atlanta, après avoir inscrit 29 points dans le premier quart-temps, Jayson Tatum et ses coéquipiers n’en ont marqué que 57 lors des 36 minutes suivantes…

« On ne peut pas avoir deux quart-temps avec 18 et 17 points », se lamente Joe Mazzulla à propos de la seconde mi-temps de son équipe. « Les 40 points encaissés en un quart-temps face aux Wizards, c’était la faute de la défense mais là, c’était notre attaque. Notre défense a suffi pour se mettre en position de gagner. »

Et même Jayson Tatum n’a pas réussi à sortir les Celtics de l’ornière. Pourtant, l’ailier avait commencé fort, avec 13 points dans le seul premier quart-temps. La suite ? 7 points à 3/14 aux tirs et trois ballons perdus, dont le dernier, sur lequel il estime avoir subi une faute, a privé Boston d’une occasion d’égaliser dans les ultimes secondes.

Pire encore, il n’a pas inscrit le moindre point dans les 14 dernières minutes de la rencontre… Là encore, Joe Mazzulla estime que c’est à lui de trouver des solutions pour faciliter la tâche de sa star.

« Ça commence avec moi, pour qu’il obtienne de meilleures opportunités d’avoir le ballon dans des situations où ce sera facile pour lui de faire le jeu. Que ce soit des endroits différents sur le parquet ou des systèmes différents, je dois le mettre en meilleure position, c’est sûr, surtout en dernier quart-temps », assure l’entraîneur de Boston.

Jayson Tatum, lui, renvoie la balle à son coach en assumant sa propre responsabilité. « Il s’agit de mettre mes tirs, c’est mon travail. Je dois être meilleur. On n’est pas loin, on a quelques ajustements à faire. »