Deux jours après avoir inscrit 129 points face aux Kings, les Warriors n’en ont marqué que 11 en douze minutes à Portland. À 4/24 aux tirs, ils ont perdu le premier quart-temps 37-11, puis encaissé un 10-0 à l’entame du deuxième. Menés de 36 points (47-11), les Californiens avaient déjà quasiment hypothéqué leurs chances de victoire.

Le plus inquiétant pour Steve Kerr ? Ce scénario est loin d’être inédit. Lors de son récent « road trip », Golden State s’était contenté de 14 points dans le premier quart-temps à San Antonio et de 11 à La Nouvelle-Orléans, avant de se retrouver mené 25-9 à Dallas.

« C’est un problème récurrent depuis le début de la saison. On ne met pas l’intensité ni la concentration nécessaires à l’entame. On se fait massacrer dans le premier quart-temps, encore et encore », regrette Kerr. « Il faut qu’on soit plus précis dans notre exécution pour résister à la pression. Chaque détail compte, surtout quand on est diminués comme on l’est, sans Steph ni Jimmy. Si on n’exécute pas bien, voilà à quoi ça peut ressembler. Et pour l’instant, je ne pense pas qu’on soit au niveau là-dessus. »

« C’est à 100 % la responsabilité des Warriors »

Privé de Stephen Curry pour au moins trois matchs supplémentaires, Steve Kerr attendait davantage de précision dans l’exécution. Il a vu l’inverse : des joueurs statiques, des coupes sans conviction et des écrans mal posés.

De quoi faciliter le travail d’une défense de Portland suffisamment athlétique pour mettre la pression sur le porteur du ballon et couper les lignes de passe. Interrogé sur le partage des responsabilités entre le staff et ses joueurs, l’entraîneur n’a pas cherché à rejeter la faute sur qui que ce soit.

« C’est à 100 % la responsabilité des Golden State Warriors. On est une équipe, on trouve les solutions ensemble. C’est à ça que servent les entraînements et les séances vidéo. Je dois faire mieux, et eux aussi. »

Au fil des minutes, les Warriors ont fini par accélérer le jeu et multiplier les coupes. Plus entreprenant après la pause, Yaxel Lendeborg a inscrit 14 de ses 18 points en seconde mi-temps, contribuant à ramener Golden State à dix longueurs à un peu plus de cinq minutes de la fin. Mais les Blazers n’ont jamais laissé leurs adversaires revenir sous la barre des dix points.

« On a vraiment bien réagi après ce départ catastrophique. Sur les deux quarts-temps du milieu et une partie du quatrième, on leur a repris environ 25 points. J’ai été fier de la réaction des gars, mais il faut qu’on commence mieux nos matchs », conclut Steve Kerr.