Alors que les équipes atteignent progressivement la barre des 20 matchs disputés, l’heure est venue de dresser un premier bilan de la saison régulière pour définir les forces en présence. Même si l’exercice reste relativement ardu.

En effet, si un trio semble se détacher au sommet et que les plus mauvaises équipes accusent déjà un retard considérable, entre les deux naviguent beaucoup de formations, plus ou moins fragiles ou décevantes…

Un trio plus solide que les autres

Les Sixers étaient très attendus et, pour l’instant, ils sont à la hauteur, avec le meilleur bilan de la ligue (16-4). En partie parce que LeBron James et ses coéquipiers savent conclure les rencontres comme personne depuis le début de saison. Ils partagent ce bilan avec les Spurs (16-4). Victor Wembanyama affiche une domination et une efficacité remarquables, tandis que San Antonio brille des deux côtés du terrain.

Les Texans dominent la conférence Ouest devant les Lakers (15-4) de l’autre grand favori pour le titre de MVP, Luka Doncic. Le Slovène est étincelant et les soldats autour de lui remplissent parfaitement leur rôle. Pour sa première saison sans LeBron James, JJ Redick a trouvé la bonne formule, avec une équipe cohérente.

Des candidats encore fragiles…

Ces trois franchises affichent déjà de solides garanties, ce qui est loin d’être le cas de tous les candidats au titre. On pense évidemment aux Knicks (12-7), les champions en titre.

Leur attaque n’a pas retrouvé sa fluidité et plusieurs cadres, dont Mikal Bridges et Josh Hart, n’évoluent pas encore à leur niveau du printemps 2026. Pas de raison de paniquer pour autant. Même constat pour les Pistons (12-6), longtemps privés de Jalen Duren, qui assurent les affaires courantes sans particulièrement briller.

Le Heat (11-7) a inquiété après un début de saison raté. Mais Giannis Antetokounmpo est au rendez-vous et, petit à petit, Miami montre un bien meilleur visage, notamment en attaque, car la défense reste en chantier.

Même problématique pour les Nuggets, qui peinent à contenir leurs adversaires et s’appuient principalement sur le duo Nikola Jokic – Jamal Murray. Chez les Celtics (12-7), en revanche, ce n’est pas la défense qui est défaillante ces derniers temps, mais bien l’attaque et notamment l’adresse à 3-points, si importante pour Boston.

… voire en grande difficulté

D’autres équipes attendues au sommet ont, elles, raté leur début de saison, pour des raisons diverses. Le Thunder (10-9) est totalement plombé par les blessures. L’image de la terrible fracture du péroné de Jalen Williams est encore dans les esprits, et Oklahoma City est également privé de Chet Holmgren et Cason Wallace. Dès lors, Shai Gilgeous-Alexander fait son possible pour maintenir la tête hors de l’eau des champions NBA 2025. Pas facile.

Les Cavaliers (9-10), eux, disposent de leur effectif au complet, mais n’ont toujours pas d’identité claire. Donovan Mitchell et sa bande peuvent changer de visage d’un match à l’autre, parfois même d’un quart-temps à l’autre. Kenny Atkinson tente bien des choses, mais rien ne prend véritablement et les derniers finalistes de la conférence Est déçoivent par leur irrégularité chronique.

Dans le bon wagon

Si certains favoris n’ont pas réellement passé la seconde, d’autres équipes, parfois moins ambitieuses, ont parfaitement négocié le début de ce marathon. On pense évidemment à Memphis (15-5), la grande surprise de ces cinq premières semaines de compétition. Ty Jerome est performant comme jamais, la défense tient la route et les Grizzlies possèdent même la deuxième meilleure attaque de la NBA !

Même satisfaction à Dallas (12-7) et Portland (13-6). Cooper Flagg a pris une nouvelle dimension et, avec le retour de Kyrie Irving, les Mavericks deviennent un sacré poil à gratter. Du côté des Blazers, Damian Lillard a rapidement retrouvé ses marques après une saison blanche et les hommes de Micah Nori ont déjà battu les Sixers, les Spurs et les Lakers.

Avec cinq victoires d’affilée, les Hawks (12-6) font également le travail, au point d’occuper la deuxième place de la conférence Est, derrière Philadelphie.

Deux autres candidats au titre affichent de belles garanties. D’abord Houston (14-5), qui possède la meilleure attaque de la ligue, puis Minnesota (14-6), dont le bilan est d’autant plus remarquable qu’Anthony Edwards a rejoint l’infirmerie après seulement quatre rencontres. Malgré l’absence de son leader, Chris Finch voit son équipe tenir son rang, avec une défense solide et un Jaden McDaniels qui a encore franchi un cap.

De quoi prétendre à rejoindre le trio de tête dans les prochaines semaines.

Attaque vs défense : où en sont les 30 franchises ? 106 108 110 112 114 116 118 120 122 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 Moyenne NBA : 114,2 Moyenne NBA : 114,3 Bonne attaque, bonne défense Bonne défense, attaque en difficulté Bonne attaque, défense en difficulté Attaque et défense en difficulté Offensive Rating (points marqués pour 100 possessions) → ← Defensive Rating (points encaissés pour 100 possessions) San Antonio Spurs – ORtg 118,2 / DRtg 107,2 / Net +11,0 Minnesota Timberwolves – ORtg 115,5 / DRtg 105,9 / Net +9,6 Boston Celtics – ORtg 116,1 / DRtg 106,8 / Net +9,3 Memphis Grizzlies – ORtg 121,4 / DRtg 112,1 / Net +9,3 Houston Rockets – ORtg 121,9 / DRtg 113,5 / Net +8,4 Portland Trail Blazers – ORtg 117,8 / DRtg 110,6 / Net +7,2 New York Knicks – ORtg 114,6 / DRtg 108,3 / Net +6,3 Detroit Pistons – ORtg 115,1 / DRtg 108,9 / Net +6,2 Los Angeles Lakers – ORtg 119,0 / DRtg 112,8 / Net +6,2 Philadelphia 76ers – ORtg 116,4 / DRtg 113,1 / Net +3,3 Atlanta Hawks – ORtg 112,7 / DRtg 109,7 / Net +3,0 Oklahoma City Thunder – ORtg 114,3 / DRtg 111,7 / Net +2,6 Toronto Raptors – ORtg 115,7 / DRtg 114,4 / Net +1,3 Dallas Mavericks – ORtg 114,3 / DRtg 113,1 / Net +1,2 Denver Nuggets – ORtg 117,6 / DRtg 116,4 / Net +1,2 Miami Heat – ORtg 117,1 / DRtg 116,2 / Net +0,9 Cleveland Cavaliers – ORtg 117,7 / DRtg 117,3 / Net +0,4 Golden State Warriors – ORtg 113,6 / DRtg 114,5 / Net -0,9 Phoenix Suns – ORtg 115,2 / DRtg 116,6 / Net -1,4 Indiana Pacers – ORtg 110,5 / DRtg 114,9 / Net -4,4 Orlando Magic – ORtg 110,3 / DRtg 115,4 / Net -5,1 Washington Wizards – ORtg 111,6 / DRtg 117,2 / Net -5,6 Chicago Bulls – ORtg 113,4 / DRtg 119,4 / Net -6,0 Los Angeles Clippers – ORtg 110,8 / DRtg 118,0 / Net -7,2 New Orleans Pelicans – ORtg 111,9 / DRtg 119,3 / Net -7,4 Utah Jazz – ORtg 108,2 / DRtg 116,0 / Net -7,8 Brooklyn Nets – ORtg 111,6 / DRtg 120,7 / Net -9,1 Charlotte Hornets – ORtg 106,0 / DRtg 116,3 / Net -10,3 Milwaukee Bucks – ORtg 109,2 / DRtg 120,6 / Net -11,4 Sacramento Kings – ORtg 107,9 / DRtg 120,9 / Net -13,0

Des équipes plombées par les blessures

Sans être bien lancés, les Warriors (10-9) doivent composer depuis plus de deux semaines avec l’absence de Stephen Curry. Sans oublier le dossier Kristaps Porzingis, dont les problèmes de santé l’éloignent des parquets. À la tête d’une équipe toujours très dépendante de son meneur, Steve Kerr bricole comme il le peut. Difficile, par conséquent, de parler de véritable déception, d’autant que Yaxel Lendeborg constitue une vraie satisfaction.

D’autres équipes sont également loin des attentes, en grande partie à cause de l’absence de leur leader.

À commencer par Orlando (7-10), où l’arrivée de Sean Sweeney devait permettre de franchir un cap. La blessure précoce de Paolo Banchero n’aide évidemment pas, mais le Magic souffre toujours de maux importants en attaque, que Franz Wagner fait son possible pour masquer.

Même logique pour Indiana (6-13) et Toronto (7-11). Rapidement privés de Tyrese Haliburton, dans cette épidémie de blessures qui a frappé le début de saison, les Pacers revivent, dans des proportions moindres heureusement, le cauchemar de la saison passée sans leur All-Star.

Les Raptors, eux, étaient sans doute préparés à l’idée que Kawhi Leonard n’allait pas disputer tous les matchs. Mais qu’il rejoigne l’infirmerie après seulement deux rencontres ? Pas sûr. Les troupes de Darko Rajakovic souffrent mais ne ménagent pas leurs efforts et proposent des choses intéressantes. Il leur manque toutefois un petit quelque chose pour traduire certaines performances en victoires. Un petit quelque chose qui se trouve sans doute à l’infirmerie…

Les Clippers (4-14) viennent quant à eux de retrouver Brandon Ingram, après quinze matchs manqués, sans que cela leur permette encore de décoller. Toujours à la recherche de sa première victoire loin de ses bases, la franchise de Los Angeles espère que le retour de l’ailier lui permettra d’inverser la tendance.

De grosses déceptions…

Si plusieurs des équipes citées plus haut déçoivent, elles bénéficient de circonstances atténuantes. Pour d’autres, le constat est plus inquiétant.

Phoenix (9-9) patine alors que sa dernière saison était réussie. L’arrivée de Miles Bridges n’a pas eu l’effet escompté et les Suns défendent bien moins efficacement que l’an dernier.

Avec Anthony Davis, Trae Young et AJ Dybantsa, Washington (7-12) faisait partie des équipes les plus intrigantes avant le début des hostilités. Pour l’instant, la mayonnaise ne prend pas, avec une équipe irrégulière et un meneur de jeu loin de son niveau des années à Atlanta. Les Bulls (6-12) ont quelque peu redressé la barre ces derniers jours, après un début de saison catastrophique, notamment sur le plan défensif.

Mais la plus grosse déception de la conférence Est est peut-être Charlotte (4-13), totalement à l’arrêt. Kon Knueppel est embêté physiquement, Naz Reid et Charles Lee ont déjà connu un moment de tension et les Hornets possèdent la pire attaque de la ligue.

Les Pelicans (6-14) vivent aussi une situation compliquée, avec un Dejounte Murray qui a demandé à quitter le navire, un Jordan Poole d’abord écarté de la rotation et un Zion Williamson qui réclame davantage de tirs.

Quant au Jazz (3-17), il suscitait lui aussi des attentes et la déception est immense. Jaren Jackson Jr. n’avait pas joué une semaine qu’il était déjà blessé, mais même sans lui, Utah doit être capable de faire beaucoup mieux.

… et les habitués du fond de la classe

Tout en bas, pas vraiment de surprise avec le trio composé de Brooklyn (4-14), Milwaukee (2-18) et Sacramento (2-16).

Du côté des Nets, Michael Porter Jr. n’a pas trouvé sa place et certaines prestations plus que médiocres ont poussé Julius Randle à critiquer durement le groupe. L’une des bonnes nouvelles était l’émergence de Nolan Traoré, malheureusement sur le flanc pour au moins deux mois…

Les Bucks, eux, ne ménagent pas leurs efforts mais affichent trop de limites pour espérer beaucoup mieux. Quant aux Kings, le rookie Darius Acuff Jr. profite des ballons et des libertés qui lui sont accordés. Domantas Sabonis n’aurait plus envie d’être là et Doug Christie ne semble toujours pas avoir trouvé le bon discours pour mobiliser son groupe. La saison s’annonce encore très, très longue pour ces trois franchises.



Quelle est la meilleure équipe NBA après un quart de la saison ?