Avec les 17 points de retard effacés à Orlando, les Sixers ont signé leur sixième remontée d’au moins dix points de la saison. Surtout, Philadelphia affiche désormais un bilan parfait de 11 victoires en 11 matchs « clutch », lorsque l’écart est de cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes.

Une réussite spectaculaire, qui explique en grande partie leur bilan de 13 victoires pour 3 défaites. Mais qui pose aussi une question : combien de temps les hommes de Nick Nurse pourront-ils continuer à gagner ainsi ?

« Nous restons simplement calmes. Nous avons beaucoup de joueurs qui ont déjà connu ces moments décisifs. Nous ne nous emballons pas, et nous ne nous laissons pas abattre non plus », explique LeBron James. « Nous essayons toujours d’exécuter nos systèmes, de défendre à un haut niveau et de contrôler le rebond. »

Une maîtrise qui ne doit rien au hasard

L’expérience de LeBron James joue un rôle clé dans cette faculté à maîtriser les fins de rencontre. Face au Magic, il a inscrit ou créé les dix derniers points de son équipe, distribuant notamment les passes décisives sur les paniers primés de VJ Edgecombe et Anfernee Simons.

« J’ai connu toutes les situations que cette ligue peut offrir. Il n’y a rien que je n’aie déjà vu », assure le quadruple champion NBA, dont le calme avait déjà été souligné en début de saison.

Mais les Sixers ne dépendent pas uniquement de leur vétéran. « Nous avons beaucoup de joueurs avec un QI basket élevé, qui vont faire le bon choix. C’est la façon la plus simple de l’expliquer », résume VJ Edgecombe.

Nick Nurse met aussi en avant l’exécution collective. Après avoir travaillé de nouveaux systèmes le matin du match face à Orlando, ses joueurs les ont appliqués « avec beaucoup de calme et de maîtrise » dans les dernières minutes.

« Ça a fonctionné à chaque fois. Et l’équipe adverse ne savait plus quoi faire », savoure Anfernee Simons, auteur du panier à 3-points qui a définitivement fait basculer la rencontre.

Les chiffres sont presque irréels : alors que Philadelphie inscrit en moyenne 114,5 points pour 100 possessions sur l’ensemble des rencontres, ce qui en fait la 11e attaque de NBA, son efficacité offensive grimpe à 140,6 dans le clutch ! L’adresse suit évidemment la même tendance, notamment à 3-points, où les Sixers passent de 35,5% à un impensable 52,2% de réussite dans les moments décisifs. Et la défense n’est pas en reste, avec seulement 94,4 points encaissés pour 100 possessions dans les moments décisifs, contre 111.8 sur l’ensemble des matchs (10e défense).

Saison par saison Un point par bilan dans les matchs « clutch » (5 dernières minutes, écart de 5 points ou moins). Plus il est haut, plus l’équipe a gagné ses fins de match serrées. Plus il est gros, plus d’équipes ont fini avec ce même bilan cette saison-là. 1996-97 à 2025-26 2026-27 (en cours) Écart V-D % de victoires

Le piège du retour à la moyenne ?

Reste que cette efficacité risque de ne pas durer. Même les meilleures équipes de l’histoire n’ont jamais conservé un bilan parfait dans les fins de match serrées sur une saison complète.

Les Warriors de 2015/16 (73 victoires), avaient terminé avec 30 succès pour 4 défaites dans le clutch. Les Mavericks de 2006/07 avaient affiché un bilan de 32-6, et le Heat de 2012/13, avec LeBron James, de 32-8.

Les Sixers ont donc encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec ces références. Surtout, leurs 52,2% à 3-points dans le clutch paraissent difficiles à maintenir sur 82 rencontres. LeBron James connaît d’ailleurs ce phénomène. La saison passée, ses Lakers avaient remporté leurs 13 premiers matchs disputés dans le clutch, avant finalement de terminer la saison avec un bilan de 22-8 dans ces situations.

Le piège du clutch : aucun champion n’en dépendait Écart entre le % de victoires dans le clutch et dans les autres matchs. Au-dessus de zéro, l’équipe gagne surtout les fins serrées alors qu’en dessous, elle gagne surtout sans suspense. Les 30 champions depuis 1997 sont tous sous la ligne. 1996-97 à 2025-26 2026-27 (en cours) Champion NBA

C’est peut-être d’ailleurs le chiffre le plus révélateur : les Sixers ont remporté leurs onze matchs clutch, mais seulement deux de leurs cinq rencontres qui n’ont pas connu de fin de match serrée.

Soit 100% de victoires d’un côté, contre 40% de l’autre. Un écart de 60 points de pourcentage qui les distingue radicalement des champions NBA des trente dernières saisons.

Cela ne signifie pas qu’une équipe particulièrement efficace dans le clutch ne peut pas remporter le titre. Mais depuis que les données sont disponibles, les champions ont généralement construit leurs succès sur une domination plus régulière, et pas uniquement sur leur capacité à faire basculer les dernières possessions.

Apprendre à gagner avant les dernières minutes

Car le véritable problème de Philadelphia se situe souvent bien avant le « money time ». Après seize rencontres, les Sixers ont été dominés de 47 points au total dans les premiers quarts-temps. Ils n’y shootent qu’à 43%, dont 30% à 3-points, avec une défense seulement classée 25e de la ligue sur cette période.

Le cinq majeur associant LeBron James, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Joel Embiid et VJ Edgecombe peine également à trouver son équilibre offensif. Selon CBS Sports, son rendement n’atteint que 101,8 points pour 100 possessions, pour un différentiel négatif de 4,1 points.

Des difficultés que les Sixers parviennent jusqu’ici à masquer grâce à leur sang-froid dans les instants décisifs, mais qui pourraient finir par leur coûter cher. À Orlando, ils avaient déjà encaissé 40 points dans le premier quart-temps. Face à Cleveland, ils avaient même dû effacer un retard de 29 points !

Le chantier pour Nick Nurse est donc plutôt clair : mieux commencer les rencontres, améliorer la circulation du ballon et défendre avec la même rigueur pendant 48 minutes. D’autant que les matchs serrés à répétition sollicitent davantage les cadres, dans une équipe qui doit aussi gérer les organismes de LeBron James et Joel Embiid.

« Nous allons disputer beaucoup de matchs serrés. Cela va nous préparer à atteindre notre objectif en fin de saison », estime LeBron James. « Mais ces petits tests tout au long de l’année sont essentiels pour nous. »

Ils permettent notamment de construire une confiance collective. Mais pour devenir de véritables prétendants au titre, les Sixers devront aussi apprendre à gagner sans avoir besoin d’un exploit dans les cinq dernières minutes.