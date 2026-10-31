LeBron James, le « facteur calme » des Sixers

Pour la deuxième fois de la saison, Philadelphie a fait tomber le champion en titre. Après leur succès décroché à New York lors de la soirée d’ouverture, les Sixers ont dominé les Knicks (98-93) en NBA Cup, avec un LeBron James proche du triple-double (20 points, 9 rebonds, 8 passes décisives).

Surtout, l’ancien Laker a inscrit deux paniers décisifs dans les 70 dernières secondes : un « fadeaway » pour reprendre l’avantage après un tir primé de Jalen Brunson, puis une claquette pour assurer la victoire.

« Il a été très bon pendant tout le match », apprécie Nick Nurse. « Il a utilisé sa puissance pour aller près du cercle, il a pris ses décisions plus rapidement et il a réussi plusieurs actions décisives. C’était son meilleur match. »

« L’expérience est le meilleur professeur »

Dans une rencontre serrée face au champion en titre, LeBron James a surtout apporté sa sérénité. À bientôt 42 ans, son expérience ne lui sert plus seulement à gérer ses propres possessions : elle profite à toute l’équipe.

« Le meilleur professeur dans la vie, c’est l’expérience », rappelle-t-il. « J’ai disputé certains des plus grands matchs de l’histoire de ce sport. Je peux donc être un facteur de calme pour notre équipe, avec ou sans le ballon. Quand l’adversaire fait une série, il faut passer à l’action suivante et réfléchir à la manière de mieux jouer la prochaine possession. »

Une influence également soulignée par Tyrese Maxey : « C’est LeBron James. Il apporte son leadership, sa présence apaisante, il prend des rebonds et vient chercher le ballon pour calmer les choses. »

Philadelphie en a eu besoin après avoir laissé filer une avance de 11 points dans le dernier quart-temps. Mais les Sixers n’ont pas paniqué lorsque Jalen Brunson a redonné l’avantage aux Knicks.

Le duo Maxey–LeBron s’inspire de Stephen Curry et Kevin Durant

Cette sérénité n’est d’ailleurs pas le seul bénéfice de son arrivée. Tyrese Maxey a ainsi régulièrement posé des écrans pour LeBron James afin de provoquer un changement défensif et offrir un duel favorable à son coéquipier.

Une association travaillée depuis l’été en étudiant notamment la façon dont Stephen Curry et Kevin Durant évoluaient ensemble à Golden State.

« Les défenses ne veulent vraiment pas me lâcher, mais elles sont obligées de le faire parce que c’est LeBron », explique Maxey. « C’est donc une très bonne solution pour nous. »

« Nous allons continuer à la développer », confirme LeBron James. « Que l’un ait le ballon et que l’autre pose l’écran, nous attirons tous les deux beaucoup de regards. Nous voulons être sur la même longueur d’onde. »

Avec cinq victoires pour une seule défaite, Philadelphie est toutefois encore loin d’avoir terminé son assemblage. Mais entre la vitesse de Tyrese Maxey, le retour en forme de Joel Embiid et l’expérience de LeBron James, les Sixers commencent déjà à afficher une qualité précieuse : la maîtrise des moments décisifs.