Touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite lors du match face à Orlando, sur une accélération bénigne en début de 3e quart, Nolan Traoré va devoir manquer, au moins, les deux prochains mois. La franchise de Brooklyn a malheureusement confirmé que son meneur français sera réévalué dans huit à dix semaines !

C’est un vrai coup d’arrêt pour Nolan Traoré qui commençait à pleinement s’exprimer dans l’attaque des Nets, devenu troisième meilleur marqueur de l’équipe (à 13 points par match, plus 3 passes et 2 rebonds) derrière les incontournables Michael Porter Jr. (20 points) et Julius Randle (21 points).

Beaucoup plus sollicité pour sa deuxième saison sur le circuit, pour laquelle il s’était préparée en prenant du muscle durant l’été, Nolan Traoré avait déjà ressenti une gêne au mollet, ce qui lui avait notamment valu un temps de jeu limité sur ses derniers matchs. Opéré du genou droit cet été, il commence donc à accumuler les pépins sur sa jambe droite…

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.