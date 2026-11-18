Derrière Michael Porter Jr. et Julius Randle, les deux principaux scoreurs des Nets, un troisième homme commence à s’imposer à Brooklyn : Nolan Traoré. Avec ses 13,6 points de moyenne, le Français est désormais le troisième meilleur marqueur de l’autre franchise new-yorkaise.

Nouvelle illustration face à Philadelphie où il a terminé avec 23 points, égalant son record en carrière. Avec notamment plusieurs paniers inscrits près du cercle, grâce à son agressivité et sa vitesse.

« J’aime le rythme avec lequel il joue, mais aussi sa voix. Il parle de plus en plus », explique Jordi Fernandez. « Il marque et fait marquer ses coéquipiers. Il a délivré quatre passes et perdu deux ballons, ce qui reste un bon ratio. Il shoote bien à 3-pts, inscrit des paniers près du cercle. Il joue très bien. On voit sa progression et c’est contagieux. Il peut faire des actions qui permettent de gagner. »

Pour Julius Randle, son meneur de jeu « joue avec ses forces ». « Il utilise sa vitesse et va dans la raquette, avec volonté. Il peut alors soit conclure, soit trouver ses coéquipiers. Il fait un excellent travail pour jouer avec ses forces et sa vitesse », insiste l’ancien intérieur des Knicks et des Wolves.

Plus à l’aise, mais encore ménagé

Malgré ses progrès, Nolan Traoré doit encore composer avec une gestion prudente de son temps de jeu. Face aux Sixers, il n’a ainsi disputé que cinq minutes dans le dernier quart-temps.

« Il y a des restrictions et je ne vais pas donner le nombre de minutes mais on fait de notre mieux pour leur physique. Parfois, il faut gérer », se justifie le coach, qui s’était déjà privé de lui dans le « money time ».

Avec ses 13,6 points de moyenne à 50 % de réussite au tir et 42 % à 3-points, Nolan Traoré affiche pourtant des progrès évidents par rapport à la saison passée, où il tournait à 8,9 points à 38 % au tir et 32 % derrière l’arc. Le tout en perdant moins de ballons, avec un temps de jeu quasiment identique, autour de 22 minutes par rencontre.

« J’essaie simplement de prendre les tirs que les matchs me donnent. En ce moment, ça se passe bien et j’espère que ça va continuer », réagit le Français, qui confirme également les observations de son entraîneur concernant sa communication sur le terrain.

« Je pense oui. Je suis plus à l’aise dans l’équipe, dans la ligue de manière générale, donc c’est plus facile pour moi de donner un conseil ou de dire aux gars ce qu’on peut faire de mieux. Donc oui, je l’ai remarqué. »

Nolan Traoré Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BRO 56 22.2 38.0 31.8 78.7 0.3 1.5 1.8 3.8 2.1 0.8 2.3 0.4 8.9 2026-27 BRO 12 22.6 50.8 42.6 72.4 0.5 1.3 1.8 2.7 2.3 1.3 1.6 0.5 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.