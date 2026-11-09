Nolan Traoré doit encore gagner sa place dans le money-time

19 points, à 8/10 au tir, 2 passes décisives et 5 interceptions en seulement 23 minutes… À première vue, la sortie de Nolan Traoré à Atlanta samedi avait tout de positif, même si Brooklyn a fini par s’incliner (124-121). Le seul bémol sur le plan individuel ? Le Français n’a pas vu le parquet en quatrième quart-temps, au moment où les Nets ont flanché après avoir mené au score durant plus de 46 minutes !

De quoi nourrir quelques regrets pour le sophomore tricolore, qui réalisait son meilleur match de la saison, mais n’a pas eu l’occasion d’aider son équipe dans le sprint final.

Jordi Fernandez s’en est expliqué après la rencontre, confiant qu’il n’avait pas osé sortir un Mikel Brown Jr bouillant, qui enchaînait les paniers à 3-points à chaque fois que son coach envisageait de le remplacer…

Mikel Brown Jr préféré dans le dernier quart-temps

« Mikel venait de marquer cinq points de suite, et je l’ai simplement laissé continuer sur sa lancée. Parce que tu ne peux pas continuellement les faire entrer et sortir. Je crois que lorsque j’étais sur le point de refaire entrer Nolan, Mikel a mis deux ou trois paniers à 3-points et un tir à mi-distance. Donc j’ai pensé que le laisser était la bonne chose à faire. Est-ce que j’ai eu raison ? Je ne sais pas. C’est clair que Nolan a été très bon. Ils ont tous les deux inscrit 18 et 19 points. C’est plutôt une très bonne contribution de la part de nos deux meneurs », a déclaré le coach.

Nolan Traoré n’a pas souhaité s’attarder sur ce choix, confiant après le match que son entraîneur ne lui avait donné aucune explication. Il a préféré déplorer le manque de rigueur de son équipe après la pause.

« Notre effort n’a pas été bon. On a arrêté de faire plein de choses, de faire attention aux détails. Et on a fait beaucoup de choses basiques en attaque. On n’avait plus la même concentration », a-t-il regretté. « Je ne crois pas que ce soit Atlanta qui ait fait quelque chose de particulier. C’était plus nous, qui faisions des choses aléatoires. »

Sur le parquet de Dallas cette nuit, Mikel Brown Jr n’était pas présent sur la feuille de match, mais Nolan Traoré n’a pas joué davantage (21 minutes).

Dans le dur face au tandem Irving-Flagg

Encore titulaire et deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 14 points, il a surtout beaucoup moins pesé sur la rencontre que la veille à Atlanta. Brooklyn a cette fois lourdement chuté face aux Mavericks de Kyrie Irving et Cooper Flagg, dans un match à sens unique perdu de 37 points…

« Clairement, on n’était pas connectés en défense, et on a fait beaucoup d’erreurs. Face à une équipe comme celle-là, quand ils sont en rythme, avec les joueurs qu’ils ont, c’est là que tu peux prendre cher. Ils ont mis des tirs difficiles, et on leur en a laissé aussi quelques-uns. Offensivement, on a su se créer de bons tirs, mais on a encore trop perdu de ballons. 17 pour 24 points, c’est juste inacceptable », a souligné Jordi Fernandez.

Les Nets poursuivront leur « road trip » mercredi face aux Pelicans de Dejounte Murray et Jeremiah Fears. Encore un sacré défi pour Nolan Traoré, dont la progression reste encourageante. Sur ses cinq derniers matchs, depuis le début du mois, le Français tourne à 16.4 points, 3.2 passes décisives et 2.0 interceptions de moyenne, avec une très belle adresse extérieure (51.7% à 3-points).

De quoi plaider pour davantage de responsabilités à Brooklyn, même si le Français doit encore gagner la confiance de Jordi Fernandez pour s’installer durablement sur le parquet dans les fins de match.

Nolan Traoré Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BRO 56 22.2 38.0 31.8 78.7 0.3 1.5 1.8 3.8 2.1 0.8 2.3 0.4 8.9 2026-27 BRO 10 22.1 51.6 46.2 68.4 0.6 1.4 2.0 2.6 2.2 1.4 1.6 0.5 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.