Jalen Johnson fait plier les Nets d’un bon Nolan Traoré

Que c’est dur pour les Nets ! Le scénario du match a été cruel pour les coéquipiers de Nolan Traoré, qui ont longtemps mené au score en multipliant les contributions. Sur leur parquet, les Hawks ont fini par se faire violence pour renverser la situation, emmenés par le trio Wiggins – Alexander-Walker – Johnson.

Les Nets ont frappé les premiers, avec un Nolan Traoré agressif, auteur de 7 points en moins de trois minutes, et les relais de Julius Randle, Michael Porter Jr. et Danny Wolf à 3-points (9-21). Noah Clowney et Moritz Wagner ont suivi la tendance derrière l’arc, pour porter l’avance à 13 points à une minute de la fin du premier acte (14-27).

Atlanta a dû faire le dos rond et encaisser encore les coups de Day’Ron Sharpe à la passe, de Nolan Traoré, à la création comme à 3-points, et de Michael Porter Jr., dont le lay-up et le tir primé ont relégué les locaux à -14 (50-64).

Les Hawks ont toutefois réagi avec un 12-2 avant la pause pour revenir à deux longueurs (66-68), puis un 8-2 pour rester au contact au cours d’un troisième quart-temps encore compliqué.

À -7 à l’entrée du dernier acte (88-95), Aaron Wiggins a cru avoir relancé les siens avec deux paniers à 3-points consécutifs (94-95). Les deux paniers de Mikel Brown Jr. et le dunk de Julius Randle ont toutefois empêché les Hawks de passer devant (98-103).

Les regrets de Brooklyn

Mikel Brown Jr. a même remis le couvert en enchaînant trois paniers à 3-points pour répondre à un Jalen Johnson de plus en plus entreprenant (110-114). Mais Atlanta, qui avait compté jusqu’à 17 points de retard, n’avait pas dit son dernier mot.

Dans le sprint final, le 3-points d’Onyeka Okongwu a précédé une séquence décisive de Nickeil Alexander-Walker, qui a inscrit deux lancers-francs puis un lay-up après une tentative manquée à 3-points de Michael Porter Jr. (117-114).

Après un deuxième challenge remporté par les Hawks, cette fois sur un contre parfaitement valable de Kingston Flemings, Jalen Johnson n’a pas manqué l’occasion de faire le break en finissant à nouveau près du cercle, avec la faute en prime (120-114).

Un nouveau 3-points manqué de Michael Porter Jr. a sérieusement compromis les chances de Brooklyn. Danny Wolf a bien ramené les Nets à deux points dans les dernières secondes, mais Onyeka Okongwu a scellé la victoire d’Atlanta sur la ligne des lancers-francs (124-121). De quoi laisser d’immenses regrets aux visiteurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le match de Nolan Traoré. C’est du solide que propose le meneur français depuis le début du mois. En jambes en première mi-temps (15 points), Nolan Traoré a progressivement perdu de son impact, laissant même sa place à un Mikel Brown Jr. impressionnant dans le dernier acte. Avec 19 points à 8/10 aux tirs, 2 passes et 4 interceptions, le tout en seulement 23 minutes, sa prestation reste très convaincante, même s’il n’y a pas la victoire au bout.

– Les deux « coach challenges » qui ont tout changé. On ne le répétera jamais assez, un match se joue et se gagne sur des détails ! Après avoir couru après le score durant presque toute la rencontre, Atlanta a fini par renverser les Nets et peut remercier son staff pour avoir bien flairé deux coups décisifs. Le premier « coach challenge » a donné raison aux Hawks, rendant le ballon à Jalen Johnson, initialement sanctionné d’une faute offensive sur Julius Randle, alors que ce dernier lui tenait les bras. Le deuxième challenge, à 117-114, a également eu son importance, alors que Michael Porter Jr. s’apprêtait à se présenter sur la ligne des lancers-francs après une faute sifflée contre Kingston Flemings. Sauf que le contre de ce dernier était parfaitement valable. Les Hawks ont ainsi récupéré le ballon pour finir le travail.

– Le final de Jalen Johnson. Les relais ont été nombreux, entre les deux paniers à 3-points d’Aaron Wiggins pour lancer le dernier acte et les coups d’éclat de Nickeil Alexander-Walker. Mais à côté des deux arrières, c’est bien Jalen Johnson qui a été décisif dans le final, avec 12 points inscrits dans le dernier quart-temps. De retour après trois matchs d’absence à cause d’une entorse de la cheville gauche, l’ailier fort d’Atlanta n’a pas baissé les bras face au défi physique de Julius Randle. Il a surtout eu le sang-froid nécessaire pour finir à deux reprises près du cercle, avec la faute en prime. Le tout pour terminer à 30 points, 7 rebonds et 6 passes décisives, et surtout la victoire !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 102 DEN 114 ATL 124 BRO 121 CLE 97 NYK 109 OKC 114 WAS 75 GSW 126 ORL 119 PHO 102 HOU 99 POR 103 SAS 125