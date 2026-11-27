Depuis l’arrivée de Joe Mazzulla sur le banc des Celtics en 2022, Boston s’appuie beaucoup sur sa capacité à submerger ses adversaires à 3-points. Sauf que la recette semble moins efficace cette saison.

Comme le relève le Boston Globe, les six défaites des Celtics cette saison ont toutes un point commun : les hommes de Joe Mazzulla y ont davantage tenté leur chance derrière l’arc que leurs adversaires. À l’inverse, lorsque ce n’est pas le cas, les coéquipiers de Jayson Tatum sont invaincus en sept rencontres !

Un sacré paradoxe pour une formation qui a fait du volume de ses tirs extérieurs un avantage concurrentiel, et qui a d’ailleurs remporté 178 des 241 rencontres lors desquelles elle a davantage tiré à 3-points que ses adversaires au cours des quatre dernières saisons régulières, soit près de 74 % de victoires sur la période.

Il faut dire que les Celtics ont fait des émules. En 2024/25, lorsqu’ils établissaient un nouveau record NBA avec 48,2 tentatives à 3-points par match, leurs adversaires en prenaient onze de moins en moyenne. Cette saison, avec 45,3 tentatives contre 40,6 pour leurs opposants, cet écart a été réduit de plus de moitié.

En parallèle, l’adresse extérieure des Celtics s’érode. À 38,8 % de réussite lors de la conquête du titre en 2024, Boston affiche désormais 36,2 % de réussite derrière l’arc, et ne pointe plus qu’au 12e rang de la NBA.

De quoi rendre les soirs de maladresse beaucoup plus difficiles à gérer, comme en témoigne cette récente série de quatre défaites consécutives, une première sous Joe Mazzulla.

« Je sais que les gens pensent probablement que nous prenons trop de tirs à 3-points, mais il ne s’agit pas simplement de remonter le terrain pour en prendre plein », explique Jayson Tatum au Boston Sports Journal.

Tout l’enjeu réside effectivement dans la manière dont les Celtics obtiennent ces tirs extérieurs. Car si une défense n’a plus à se soucier des pénétrations ou de la menace intérieure de son adversaire, il lui devient beaucoup plus facile de contester ses tentatives à 3-points… et donc de faire mécaniquement baisser son adresse.

La victoire à Washington (131-116) est à ce titre intéressante. Les Celtics ont encore tenté 51 tirs à 3-points, mais neuf de leurs dix premiers tirs de la rencontre avaient toutefois été pris à l’intérieur de l’arc. Avec notamment un Neemias Queta très impliqué offensivement et auteur de 21 points.

« Je trouve que nous avons très bien exploité les situations de deux-contre-un et les déplacements sans ballon », appréciait ainsi Joe Mazzulla.

En obligeant les défenseurs à resserrer les rangs autour du cercle, les Celtics se sont progressivement ouvert des espaces à l’extérieur. Avec 22 tirs primés à l’arrivée, sans avoir pour autant renoncé à leur philosophie offensive.

Reste aussi à trouver des solutions lorsque les tirs ne rentrent pas. Sur les ondes de la radio 98.5 The Sports Hub, Joe Mazzulla rappelait ainsi ce qui lui importait le plus.

« Ce qui permet de juger si une équipe a une chance de réussir, ce sont ses efforts défensifs et sa cohésion. »

L’adresse fait la différence, pas le volume

Les 346 matchs de saison régulière des Celtics depuis l’arrivée de Joe Mazzulla. Chaque point est un match : à droite, Boston a pris plus de tirs à 3-points que son adversaire alors qu’en haut, il a été plus adroit.

Victoire

Défaite

2022/23 à 2025/26

2026/27 (12-6)