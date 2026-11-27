Un sacré paradoxe pour une formation qui a fait du volume de ses tirs extérieurs un avantage concurrentiel, et qui a d’ailleurs remporté 178 des 241 rencontres lors desquelles elle a davantage tiré à 3-points que ses adversaires au cours des quatre dernières saisons régulières, soit près de 74 % de victoires sur la période.
Il faut dire que les Celtics ont fait des émules. En 2024/25, lorsqu’ils établissaient un nouveau record NBA avec 48,2 tentatives à 3-points par match, leurs adversaires en prenaient onze de moins en moyenne. Cette saison, avec 45,3 tentatives contre 40,6 pour leurs opposants, cet écart a été réduit de plus de moitié.
De quoi rendre les soirs de maladresse beaucoup plus difficiles à gérer, comme en témoigne cette récente
série de quatre défaites consécutives, une première sous Joe Mazzulla.
Tout l’enjeu réside effectivement dans la manière dont les Celtics obtiennent ces tirs extérieurs. Car si une défense n’a plus à se soucier des pénétrations ou de la menace intérieure de son adversaire, il lui devient beaucoup plus facile de contester ses tentatives à 3-points… et donc de faire mécaniquement baisser son adresse.
La victoire à Washington (131-116) est à ce titre intéressante. Les Celtics ont encore tenté 51 tirs à 3-points, mais neuf de leurs dix premiers tirs de la rencontre avaient toutefois été pris à l’intérieur de l’arc. Avec notamment un
Neemias Queta très impliqué offensivement et auteur de 21 points.
En obligeant les défenseurs à resserrer les rangs autour du cercle, les Celtics se sont progressivement ouvert des espaces à l’extérieur. Avec 22 tirs primés à l’arrivée, sans avoir pour autant renoncé à leur philosophie offensive.
Reste aussi à trouver des solutions lorsque les tirs ne rentrent pas. Sur les ondes de la radio 98.5 The Sports Hub,
Joe Mazzulla rappelait ainsi ce qui lui importait le plus.
L’adresse fait la différence, pas le volume
Les 346 matchs de saison régulière des Celtics depuis l’arrivée de Joe Mazzulla. Chaque point est un match : à droite, Boston a pris plus de tirs à 3-points que son adversaire alors qu’en haut, il a été plus adroit.
Victoire
Défaite
2022/23 à 2025/26
2026/27 (12-6)
−20
−10
0
+10
+20
+30
+40
−40
−30
−20
−10
0
+10
+20
+30
+40
Tentatives à 3-points de plus que l’adversaire →
↑ Meilleure adresse à 3-points (en points de %)
Plus de tirs, meilleure adresse
136-14
Plus de tirs, moins bonne adresse
47-55
Moins de tirs, meilleure adresse
34-3
Moins de tirs, moins bonne adresse
24-16
18/10/2022 · Victoire contre PHI
3-points : 12/35 (34,3 %) contre 13/34 (38,2 %)
21/10/2022 · Victoire contre MIA
3-points : 14/33 (42,4 %) contre 8/26 (30,8 %)
22/10/2022 · Victoire contre ORL
3-points : 19/47 (40,4 %) contre 15/34 (44,1 %)
30/10/2022 · Victoire contre WAS
3-points : 21/47 (44,7 %) contre 7/32 (21,9 %)
04/11/2022 · Victoire contre CHI
3-points : 9/31 (29,0 %) contre 11/28 (39,3 %)
05/11/2022 · Victoire contre NYK
3-points : 27/51 (52,9 %) contre 11/27 (40,7 %)
07/11/2022 · Victoire contre MEM
3-points : 12/37 (32,4 %) contre 15/44 (34,1 %)
09/11/2022 · Victoire contre DET
3-points : 18/46 (39,1 %) contre 7/33 (21,2 %)
11/11/2022 · Victoire contre DEN
3-points : 16/37 (43,2 %) contre 12/29 (41,4 %)
12/11/2022 · Victoire contre DET
3-points : 18/48 (37,5 %) contre 16/38 (42,1 %)
14/11/2022 · Victoire contre OKC
3-points : 10/37 (27,0 %) contre 11/30 (36,7 %)
16/11/2022 · Victoire contre ATL
3-points : 21/46 (45,7 %) contre 7/32 (21,9 %)
18/11/2022 · Victoire contre NOP
3-points : 20/46 (43,5 %) contre 13/35 (37,1 %)
23/11/2022 · Victoire contre DAL
3-points : 17/34 (50,0 %) contre 11/31 (35,5 %)
25/11/2022 · Victoire contre SAC
3-points : 16/37 (43,2 %) contre 9/36 (25,0 %)
27/11/2022 · Victoire contre WAS
3-points : 16/34 (47,1 %) contre 7/28 (25,0 %)
28/11/2022 · Victoire contre CHO
3-points : 24/52 (46,2 %) contre 11/29 (37,9 %)
30/11/2022 · Victoire contre MIA
3-points : 22/45 (48,9 %) contre 18/40 (45,0 %)
04/12/2022 · Victoire contre BRK
3-points : 15/38 (39,5 %) contre 9/26 (34,6 %)
05/12/2022 · Victoire contre TOR
3-points : 13/36 (36,1 %) contre 10/28 (35,7 %)
07/12/2022 · Victoire contre PHO
3-points : 16/45 (35,6 %) contre 8/32 (25,0 %)
13/12/2022 · Victoire contre LAL
3-points : 19/48 (39,6 %) contre 8/29 (27,6 %)
23/12/2022 · Victoire contre MIN
3-points : 13/46 (28,3 %) contre 10/32 (31,2 %)
25/12/2022 · Victoire contre MIL
3-points : 19/39 (48,7 %) contre 13/36 (36,1 %)
27/12/2022 · Victoire contre HOU
3-points : 20/56 (35,7 %) contre 14/45 (31,1 %)
29/12/2022 · Victoire contre LAC
3-points : 11/39 (28,2 %) contre 15/39 (38,5 %)
05/01/2023 · Victoire contre DAL
3-points : 16/43 (37,2 %) contre 7/32 (21,9 %)
07/01/2023 · Victoire contre SAS
3-points : 15/34 (44,1 %) contre 7/25 (28,0 %)
09/01/2023 · Victoire contre CHI
3-points : 11/41 (26,8 %) contre 12/35 (34,3 %)
11/01/2023 · Victoire contre NOP
3-points : 15/44 (34,1 %) contre 11/30 (36,7 %)
12/01/2023 · Victoire contre BRK
3-points : 12/36 (33,3 %) contre 13/34 (38,2 %)
14/01/2023 · Victoire contre CHO
3-points : 19/53 (35,8 %) contre 8/27 (29,6 %)
16/01/2023 · Victoire contre CHO
3-points : 20/43 (46,5 %) contre 13/31 (41,9 %)
19/01/2023 · Victoire contre GSW
3-points : 13/41 (31,7 %) contre 18/52 (34,6 %)
21/01/2023 · Victoire contre TOR
3-points : 16/35 (45,7 %) contre 7/19 (36,8 %)
28/01/2023 · Victoire contre LAL
3-points : 13/40 (32,5 %) contre 12/42 (28,6 %)
01/02/2023 · Victoire contre BRK
3-points : 26/54 (48,1 %) contre 9/39 (23,1 %)
06/02/2023 · Victoire contre DET
3-points : 16/37 (43,2 %) contre 9/33 (27,3 %)
08/02/2023 · Victoire contre PHI
3-points : 19/35 (54,3 %) contre 10/31 (32,3 %)
10/02/2023 · Victoire contre CHO
3-points : 25/55 (45,5 %) contre 8/23 (34,8 %)
12/02/2023 · Victoire contre MEM
3-points : 21/51 (41,2 %) contre 12/34 (35,3 %)
15/02/2023 · Victoire contre DET
3-points : 21/45 (46,7 %) contre 11/29 (37,9 %)
23/02/2023 · Victoire contre IND
3-points : 18/39 (46,2 %) contre 22/49 (44,9 %)
25/02/2023 · Victoire contre PHI
3-points : 16/36 (44,4 %) contre 9/27 (33,3 %)
01/03/2023 · Victoire contre CLE
3-points : 16/32 (50,0 %) contre 10/32 (31,2 %)
08/03/2023 · Victoire contre POR
3-points : 18/49 (36,7 %) contre 11/39 (28,2 %)
11/03/2023 · Victoire contre ATL
3-points : 20/42 (47,6 %) contre 10/34 (29,4 %)
15/03/2023 · Victoire contre MIN
3-points : 12/40 (30,0 %) contre 12/36 (33,3 %)
17/03/2023 · Victoire contre POR
3-points : 15/42 (35,7 %) contre 14/38 (36,8 %)
21/03/2023 · Victoire contre SAC
3-points : 18/44 (40,9 %) contre 17/44 (38,6 %)
24/03/2023 · Victoire contre IND
3-points : 18/42 (42,9 %) contre 4/26 (15,4 %)
26/03/2023 · Victoire contre SAS
3-points : 18/44 (40,9 %) contre 8/36 (22,2 %)
30/03/2023 · Victoire contre MIL
3-points : 22/43 (51,2 %) contre 14/43 (32,6 %)
31/03/2023 · Victoire contre UTA
3-points : 17/51 (33,3 %) contre 9/29 (31,0 %)
05/04/2023 · Victoire contre TOR
3-points : 11/38 (28,9 %) contre 6/33 (18,2 %)
07/04/2023 · Victoire contre TOR
3-points : 15/44 (34,1 %) contre 9/31 (29,0 %)
09/04/2023 · Victoire contre ATL
3-points : 25/54 (46,3 %) contre 11/39 (28,2 %)
25/10/2023 · Victoire contre NYK
3-points : 12/39 (30,8 %) contre 18/41 (43,9 %)
27/10/2023 · Victoire contre MIA
3-points : 16/39 (41,0 %) contre 16/33 (48,5 %)
30/10/2023 · Victoire contre WAS
3-points : 19/53 (35,8 %) contre 11/36 (30,6 %)
01/11/2023 · Victoire contre IND
3-points : 20/35 (57,1 %) contre 5/37 (13,5 %)
04/11/2023 · Victoire contre BRK
3-points : 15/45 (33,3 %) contre 17/52 (32,7 %)
10/11/2023 · Victoire contre BRK
3-points : 19/52 (36,5 %) contre 15/37 (40,5 %)
11/11/2023 · Victoire contre TOR
3-points : 15/44 (34,1 %) contre 10/37 (27,0 %)
13/11/2023 · Victoire contre NYK
3-points : 19/43 (44,2 %) contre 15/35 (42,9 %)
15/11/2023 · Victoire contre PHI
3-points : 18/50 (36,0 %) contre 11/30 (36,7 %)
17/11/2023 · Victoire contre TOR
3-points : 16/46 (34,8 %) contre 12/33 (36,4 %)
19/11/2023 · Victoire contre MEM
3-points : 12/31 (38,7 %) contre 17/44 (38,6 %)
22/11/2023 · Victoire contre MIL
3-points : 17/42 (40,5 %) contre 13/34 (38,2 %)
26/11/2023 · Victoire contre ATL
3-points : 13/47 (27,7 %) contre 19/53 (35,8 %)
28/11/2023 · Victoire contre CHI
3-points : 21/49 (42,9 %) contre 9/28 (32,1 %)
01/12/2023 · Victoire contre PHI
3-points : 16/33 (48,5 %) contre 16/35 (45,7 %)
08/12/2023 · Victoire contre NYK
3-points : 19/47 (40,4 %) contre 15/37 (40,5 %)
12/12/2023 · Victoire contre CLE
3-points : 18/44 (40,9 %) contre 19/45 (42,2 %)
14/12/2023 · Victoire contre CLE
3-points : 13/36 (36,1 %) contre 11/33 (33,3 %)
15/12/2023 · Victoire contre ORL
3-points : 18/42 (42,9 %) contre 14/35 (40,0 %)
17/12/2023 · Victoire contre ORL
3-points : 17/36 (47,2 %) contre 11/36 (30,6 %)
20/12/2023 · Victoire contre SAC
3-points : 22/42 (52,4 %) contre 21/44 (47,7 %)
23/12/2023 · Victoire contre LAC
3-points : 25/53 (47,2 %) contre 11/34 (32,4 %)
25/12/2023 · Victoire contre LAL
3-points : 13/42 (31,0 %) contre 13/32 (40,6 %)
28/12/2023 · Victoire contre DET
3-points : 11/39 (28,2 %) contre 14/43 (32,6 %)
29/12/2023 · Victoire contre TOR
3-points : 17/39 (43,6 %) contre 17/44 (38,6 %)
31/12/2023 · Victoire contre SAS
3-points : 15/42 (35,7 %) contre 12/45 (26,7 %)
05/01/2024 · Victoire contre UTA
3-points : 17/49 (34,7 %) contre 6/34 (17,6 %)
06/01/2024 · Victoire contre IND
3-points : 16/41 (39,0 %) contre 8/42 (19,0 %)
10/01/2024 · Victoire contre MIN
3-points : 19/47 (40,4 %) contre 14/34 (41,2 %)
13/01/2024 · Victoire contre HOU
3-points : 24/47 (51,1 %) contre 7/30 (23,3 %)
15/01/2024 · Victoire contre TOR
3-points : 16/39 (41,0 %) contre 4/32 (12,5 %)
17/01/2024 · Victoire contre SAS
3-points : 18/38 (47,4 %) contre 7/34 (20,6 %)
21/01/2024 · Victoire contre HOU
3-points : 17/47 (36,2 %) contre 10/35 (28,6 %)
22/01/2024 · Victoire contre DAL
3-points : 15/46 (32,6 %) contre 14/40 (35,0 %)
25/01/2024 · Victoire contre MIA
3-points : 22/40 (55,0 %) contre 16/42 (38,1 %)
29/01/2024 · Victoire contre NOP
3-points : 17/46 (37,0 %) contre 10/35 (28,6 %)
30/01/2024 · Victoire contre IND
3-points : 17/36 (47,2 %) contre 12/39 (30,8 %)
04/02/2024 · Victoire contre MEM
3-points : 19/51 (37,3 %) contre 11/38 (28,9 %)
07/02/2024 · Victoire contre ATL
3-points : 17/49 (34,7 %) contre 13/41 (31,7 %)
09/02/2024 · Victoire contre WAS
3-points : 11/34 (32,4 %) contre 20/47 (42,6 %)
11/02/2024 · Victoire contre MIA
3-points : 16/39 (41,0 %) contre 12/40 (30,0 %)
13/02/2024 · Victoire contre BRK
3-points : 15/37 (40,5 %) contre 15/33 (45,5 %)
14/02/2024 · Victoire contre BRK
3-points : 22/45 (48,9 %) contre 10/31 (32,3 %)
22/02/2024 · Victoire contre CHI
3-points : 23/47 (48,9 %) contre 10/28 (35,7 %)
24/02/2024 · Victoire contre NYK
3-points : 15/35 (42,9 %) contre 13/38 (34,2 %)
27/02/2024 · Victoire contre PHI
3-points : 5/22 (22,7 %) contre 14/42 (33,3 %)
01/03/2024 · Victoire contre DAL
3-points : 21/43 (48,8 %) contre 9/34 (26,5 %)
03/03/2024 · Victoire contre GSW
3-points : 25/49 (51,0 %) contre 7/41 (17,1 %)
09/03/2024 · Victoire contre PHO
3-points : 15/39 (38,5 %) contre 9/31 (29,0 %)
11/03/2024 · Victoire contre POR
3-points : 15/40 (37,5 %) contre 10/28 (35,7 %)
12/03/2024 · Victoire contre UTA
3-points : 20/49 (40,8 %) contre 15/32 (46,9 %)
14/03/2024 · Victoire contre PHO
3-points : 25/50 (50,0 %) contre 11/31 (35,5 %)
17/03/2024 · Victoire contre WAS
3-points : 24/50 (48,0 %) contre 10/34 (29,4 %)
18/03/2024 · Victoire contre DET
3-points : 22/49 (44,9 %) contre 9/29 (31,0 %)
20/03/2024 · Victoire contre MIL
3-points : 18/40 (45,0 %) contre 17/35 (48,6 %)
22/03/2024 · Victoire contre DET
3-points : 16/45 (35,6 %) contre 9/31 (29,0 %)
23/03/2024 · Victoire contre CHI
3-points : 21/48 (43,8 %) contre 9/24 (37,5 %)
30/03/2024 · Victoire contre NOP
3-points : 15/37 (40,5 %) contre 13/35 (37,1 %)
01/04/2024 · Victoire contre CHO
3-points : 19/53 (35,8 %) contre 13/37 (35,1 %)
03/04/2024 · Victoire contre OKC
3-points : 17/40 (42,5 %) contre 5/24 (20,8 %)
05/04/2024 · Victoire contre SAC
3-points : 12/44 (27,3 %) contre 17/51 (33,3 %)
07/04/2024 · Victoire contre POR
3-points : 16/38 (42,1 %) contre 14/38 (36,8 %)
12/04/2024 · Victoire contre CHO
3-points : 14/41 (34,1 %) contre 15/35 (42,9 %)
14/04/2024 · Victoire contre WAS
3-points : 16/32 (50,0 %) contre 14/38 (36,8 %)
22/10/2024 · Victoire contre NYK
3-points : 29/61 (47,5 %) contre 11/30 (36,7 %)
24/10/2024 · Victoire contre WAS
3-points : 17/45 (37,8 %) contre 7/36 (19,4 %)
26/10/2024 · Victoire contre DET
3-points : 22/48 (45,8 %) contre 14/39 (35,9 %)
28/10/2024 · Victoire contre MIL
3-points : 18/47 (38,3 %) contre 8/31 (25,8 %)
01/11/2024 · Victoire contre CHO
3-points : 13/42 (31,0 %) contre 19/48 (39,6 %)
02/11/2024 · Victoire contre CHO
3-points : 16/52 (30,8 %) contre 17/42 (40,5 %)
04/11/2024 · Victoire contre ATL
3-points : 18/55 (32,7 %) contre 6/31 (19,4 %)
08/11/2024 · Victoire contre BRK
3-points : 14/53 (26,4 %) contre 10/38 (26,3 %)
10/11/2024 · Victoire contre MIL
3-points : 19/50 (38,0 %) contre 13/32 (40,6 %)
13/11/2024 · Victoire contre BRK
3-points : 22/46 (47,8 %) contre 19/43 (44,2 %)
16/11/2024 · Victoire contre TOR
3-points : 21/61 (34,4 %) contre 9/23 (39,1 %)
19/11/2024 · Victoire contre CLE
3-points : 22/41 (53,7 %) contre 10/29 (34,5 %)
22/11/2024 · Victoire contre WAS
3-points : 11/46 (23,9 %) contre 7/28 (25,0 %)
24/11/2024 · Victoire contre MIN
3-points : 21/56 (37,5 %) contre 15/41 (36,6 %)
25/11/2024 · Victoire contre LAC
3-points : 22/51 (43,1 %) contre 7/26 (26,9 %)
29/11/2024 · Victoire contre CHI
3-points : 23/54 (42,6 %) contre 20/51 (39,2 %)
02/12/2024 · Victoire contre MIA
3-points : 19/55 (34,5 %) contre 8/35 (22,9 %)
04/12/2024 · Victoire contre DET
3-points : 21/53 (39,6 %) contre 20/39 (51,3 %)
06/12/2024 · Victoire contre MIL
3-points : 17/53 (32,1 %) contre 11/29 (37,9 %)
12/12/2024 · Victoire contre DET
3-points : 20/48 (41,7 %) contre 7/37 (18,9 %)
15/12/2024 · Victoire contre WAS
3-points : 18/46 (39,1 %) contre 13/40 (32,5 %)
21/12/2024 · Victoire contre CHI
3-points : 15/45 (33,3 %) contre 14/41 (34,1 %)
27/12/2024 · Victoire contre IND
3-points : 23/56 (41,1 %) contre 11/39 (28,2 %)
31/12/2024 · Victoire contre TOR
3-points : 22/43 (51,2 %) contre 10/40 (25,0 %)
02/01/2025 · Victoire contre MIN
3-points : 22/57 (38,6 %) contre 21/39 (53,8 %)
03/01/2025 · Victoire contre HOU
3-points : 19/39 (48,7 %) contre 10/36 (27,8 %)
07/01/2025 · Victoire contre DEN
3-points : 12/35 (34,3 %) contre 14/36 (38,9 %)
12/01/2025 · Victoire contre NOP
3-points : 13/44 (29,5 %) contre 17/37 (45,9 %)
17/01/2025 · Victoire contre ORL
3-points : 17/37 (45,9 %) contre 5/32 (15,6 %)
20/01/2025 · Victoire contre GSW
3-points : 20/48 (41,7 %) contre 14/53 (26,4 %)
22/01/2025 · Victoire contre LAC
3-points : 19/50 (38,0 %) contre 9/28 (32,1 %)
25/01/2025 · Victoire contre DAL
3-points : 20/52 (38,5 %) contre 8/22 (36,4 %)
29/01/2025 · Victoire contre CHI
3-points : 18/44 (40,9 %) contre 15/49 (30,6 %)
31/01/2025 · Victoire contre NOP
3-points : 16/41 (39,0 %) contre 15/37 (40,5 %)
02/02/2025 · Victoire contre PHI
3-points : 21/49 (42,9 %) contre 15/32 (46,9 %)
04/02/2025 · Victoire contre CLE
3-points : 17/48 (35,4 %) contre 11/39 (28,2 %)
08/02/2025 · Victoire contre NYK
3-points : 19/39 (48,7 %) contre 9/24 (37,5 %)
10/02/2025 · Victoire contre MIA
3-points : 17/53 (32,1 %) contre 11/45 (24,4 %)
12/02/2025 · Victoire contre SAS
3-points : 18/55 (32,7 %) contre 9/39 (23,1 %)
20/02/2025 · Victoire contre PHI
3-points : 24/54 (44,4 %) contre 8/39 (20,5 %)
23/02/2025 · Victoire contre NYK
3-points : 17/44 (38,6 %) contre 14/36 (38,9 %)
25/02/2025 · Victoire contre TOR
3-points : 15/51 (29,4 %) contre 5/33 (15,2 %)
02/03/2025 · Victoire contre DEN
3-points : 14/34 (41,2 %) contre 12/35 (34,3 %)
05/03/2025 · Victoire contre POR
3-points : 23/54 (42,6 %) contre 16/40 (40,0 %)
06/03/2025 · Victoire contre PHI
3-points : 19/48 (39,6 %) contre 15/39 (38,5 %)
08/03/2025 · Victoire contre LAL
3-points : 13/38 (34,2 %) contre 14/40 (35,0 %)
10/03/2025 · Victoire contre UTA
3-points : 18/53 (34,0 %) contre 13/38 (34,2 %)
14/03/2025 · Victoire contre MIA
3-points : 19/50 (38,0 %) contre 13/34 (38,2 %)
15/03/2025 · Victoire contre BRK
3-points : 13/38 (34,2 %) contre 20/46 (43,5 %)
18/03/2025 · Victoire contre BRK
3-points : 16/48 (33,3 %) contre 13/45 (28,9 %)
21/03/2025 · Victoire contre UTA
3-points : 17/51 (33,3 %) contre 14/35 (40,0 %)
23/03/2025 · Victoire contre POR
3-points : 23/50 (46,0 %) contre 19/47 (40,4 %)
24/03/2025 · Victoire contre SAC
3-points : 19/50 (38,0 %) contre 8/24 (33,3 %)
26/03/2025 · Victoire contre PHO
3-points : 22/52 (42,3 %) contre 13/41 (31,7 %)
29/03/2025 · Victoire contre SAS
3-points : 17/51 (33,3 %) contre 14/40 (35,0 %)
31/03/2025 · Victoire contre MEM
3-points : 21/62 (33,9 %) contre 11/44 (25,0 %)
04/04/2025 · Victoire contre PHO
3-points : 14/39 (35,9 %) contre 12/37 (32,4 %)
06/04/2025 · Victoire contre WAS
3-points : 24/52 (46,2 %) contre 12/45 (26,7 %)
08/04/2025 · Victoire contre NYK
3-points : 19/49 (38,8 %) contre 11/38 (28,9 %)
11/04/2025 · Victoire contre CHO
3-points : 23/51 (45,1 %) contre 15/40 (37,5 %)
13/04/2025 · Victoire contre CHO
3-points : 14/45 (31,1 %) contre 11/39 (28,2 %)
27/10/2025 · Victoire contre NOP
3-points : 18/53 (34,0 %) contre 9/36 (25,0 %)
29/10/2025 · Victoire contre CLE
3-points : 21/57 (36,8 %) contre 17/52 (32,7 %)
31/10/2025 · Victoire contre PHI
3-points : 14/45 (31,1 %) contre 13/34 (38,2 %)
05/11/2025 · Victoire contre WAS
3-points : 16/41 (39,0 %) contre 9/27 (33,3 %)
09/11/2025 · Victoire contre ORL
3-points : 13/33 (39,4 %) contre 7/29 (24,1 %)
12/11/2025 · Victoire contre MEM
3-points : 21/51 (41,2 %) contre 10/43 (23,3 %)
16/11/2025 · Victoire contre LAC
3-points : 16/39 (41,0 %) contre 14/35 (40,0 %)
18/11/2025 · Victoire contre BRK
3-points : 19/42 (45,2 %) contre 14/38 (36,8 %)
23/11/2025 · Victoire contre ORL
3-points : 15/33 (45,5 %) contre 16/38 (42,1 %)
26/11/2025 · Victoire contre DET
3-points : 20/43 (46,5 %) contre 11/36 (30,6 %)
30/11/2025 · Victoire contre CLE
3-points : 14/40 (35,0 %) contre 20/52 (38,5 %)
02/12/2025 · Victoire contre NYK
3-points : 13/40 (32,5 %) contre 19/44 (43,2 %)
04/12/2025 · Victoire contre WAS
3-points : 20/47 (42,6 %) contre 10/31 (32,3 %)
05/12/2025 · Victoire contre LAL
3-points : 24/45 (53,3 %) contre 14/35 (40,0 %)
07/12/2025 · Victoire contre TOR
3-points : 20/47 (42,6 %) contre 9/22 (40,9 %)
19/12/2025 · Victoire contre MIA
3-points : 21/43 (48,8 %) contre 19/49 (38,8 %)
20/12/2025 · Victoire contre TOR
3-points : 12/39 (30,8 %) contre 16/47 (34,0 %)
22/12/2025 · Victoire contre IND
3-points : 11/37 (29,7 %) contre 13/40 (32,5 %)
26/12/2025 · Victoire contre IND
3-points : 20/39 (51,3 %) contre 18/44 (40,9 %)
30/12/2025 · Victoire contre UTA
3-points : 13/44 (29,5 %) contre 16/42 (38,1 %)
01/01/2026 · Victoire contre SAC
3-points : 17/41 (41,5 %) contre 12/36 (33,3 %)
03/01/2026 · Victoire contre LAC
3-points : 24/51 (47,1 %) contre 15/38 (39,5 %)
05/01/2026 · Victoire contre CHI
3-points : 20/52 (38,5 %) contre 16/46 (34,8 %)
09/01/2026 · Victoire contre TOR
3-points : 14/28 (50,0 %) contre 18/47 (38,3 %)
15/01/2026 · Victoire contre MIA
3-points : 13/39 (33,3 %) contre 15/42 (35,7 %)
17/01/2026 · Victoire contre ATL
3-points : 22/52 (42,3 %) contre 15/46 (32,6 %)
21/01/2026 · Victoire contre IND
3-points : 12/31 (38,7 %) contre 12/45 (26,7 %)
23/01/2026 · Victoire contre BRK
3-points : 22/51 (43,1 %) contre 13/44 (29,5 %)
26/01/2026 · Victoire contre POR
3-points : 13/34 (38,2 %) contre 10/40 (25,0 %)
30/01/2026 · Victoire contre SAC
3-points : 18/48 (37,5 %) contre 10/31 (32,3 %)
01/02/2026 · Victoire contre MIL
3-points : 15/42 (35,7 %) contre 10/34 (29,4 %)
03/02/2026 · Victoire contre DAL
3-points : 13/39 (33,3 %) contre 9/32 (28,1 %)
04/02/2026 · Victoire contre HOU
3-points : 19/51 (37,3 %) contre 11/30 (36,7 %)
06/02/2026 · Victoire contre MIA
3-points : 10/36 (27,8 %) contre 13/40 (32,5 %)
11/02/2026 · Victoire contre CHI
3-points : 18/45 (40,0 %) contre 12/36 (33,3 %)
19/02/2026 · Victoire contre GSW
3-points : 17/40 (42,5 %) contre 20/55 (36,4 %)
22/02/2026 · Victoire contre LAL
3-points : 14/36 (38,9 %) contre 9/30 (30,0 %)
24/02/2026 · Victoire contre PHO
3-points : 13/47 (27,7 %) contre 12/36 (33,3 %)
27/02/2026 · Victoire contre BRK
3-points : 22/34 (64,7 %) contre 14/34 (41,2 %)
01/03/2026 · Victoire contre PHI
3-points : 16/49 (32,7 %) contre 12/31 (38,7 %)
02/03/2026 · Victoire contre MIL
3-points : 20/50 (40,0 %) contre 13/36 (36,1 %)
06/03/2026 · Victoire contre DAL
3-points : 16/48 (33,3 %) contre 14/35 (40,0 %)
08/03/2026 · Victoire contre CLE
3-points : 15/38 (39,5 %) contre 13/45 (28,9 %)
14/03/2026 · Victoire contre WAS
3-points : 12/46 (26,1 %) contre 15/39 (38,5 %)
16/03/2026 · Victoire contre PHO
3-points : 17/40 (42,5 %) contre 13/40 (32,5 %)
18/03/2026 · Victoire contre GSW
3-points : 14/39 (35,9 %) contre 10/43 (23,3 %)
20/03/2026 · Victoire contre MEM
3-points : 11/42 (26,2 %) contre 14/43 (32,6 %)
25/03/2026 · Victoire contre OKC
3-points : 18/41 (43,9 %) contre 12/37 (32,4 %)
27/03/2026 · Victoire contre ATL
3-points : 14/35 (40,0 %) contre 15/42 (35,7 %)
29/03/2026 · Victoire contre CHO
3-points : 14/34 (41,2 %) contre 12/43 (27,9 %)
01/04/2026 · Victoire contre MIA
3-points : 21/44 (47,7 %) contre 24/47 (51,1 %)
03/04/2026 · Victoire contre MIL
3-points : 17/37 (45,9 %) contre 21/47 (44,7 %)
05/04/2026 · Victoire contre TOR
3-points : 8/28 (28,6 %) contre 8/20 (40,0 %)
07/04/2026 · Victoire contre CHO
3-points : 17/42 (40,5 %) contre 16/49 (32,7 %)
10/04/2026 · Victoire contre NOP
3-points : 29/59 (49,2 %) contre 9/32 (28,1 %)
12/04/2026 · Victoire contre ORL
3-points : 19/50 (38,0 %) contre 12/43 (27,9 %)
24/10/2022 · Défaite contre CHI
3-points : 18/48 (37,5 %) contre 10/21 (47,6 %)
28/10/2022 · Défaite contre CLE
3-points : 13/33 (39,4 %) contre 16/35 (45,7 %)
02/11/2022 · Défaite contre CLE
3-points : 11/41 (26,8 %) contre 11/39 (28,2 %)
21/11/2022 · Défaite contre CHI
3-points : 19/50 (38,0 %) contre 14/29 (48,3 %)
02/12/2022 · Défaite contre MIA
3-points : 15/45 (33,3 %) contre 11/35 (31,4 %)
10/12/2022 · Défaite contre GSW
3-points : 12/40 (30,0 %) contre 13/39 (33,3 %)
12/12/2022 · Défaite contre LAC
3-points : 9/39 (23,1 %) contre 10/25 (40,0 %)
16/12/2022 · Défaite contre ORL
3-points : 11/46 (23,9 %) contre 9/33 (27,3 %)
18/12/2022 · Défaite contre ORL
3-points : 12/47 (25,5 %) contre 12/29 (41,4 %)
21/12/2022 · Défaite contre IND
3-points : 13/41 (31,7 %) contre 18/39 (46,2 %)
01/01/2023 · Défaite contre DEN
3-points : 9/33 (27,3 %) contre 17/30 (56,7 %)
03/01/2023 · Défaite contre OKC
3-points : 12/40 (30,0 %) contre 20/40 (50,0 %)
23/01/2023 · Défaite contre ORL
3-points : 18/46 (39,1 %) contre 11/27 (40,7 %)
24/01/2023 · Défaite contre MIA
3-points : 10/32 (31,2 %) contre 12/33 (36,4 %)
26/01/2023 · Défaite contre NYK
3-points : 16/46 (34,8 %) contre 13/38 (34,2 %)
03/02/2023 · Défaite contre PHO
3-points : 10/38 (26,3 %) contre 12/32 (37,5 %)
14/02/2023 · Défaite contre MIL
3-points : 17/50 (34,0 %) contre 18/42 (42,9 %)
27/02/2023 · Défaite contre NYK
3-points : 9/42 (21,4 %) contre 12/31 (38,7 %)
03/03/2023 · Défaite contre BRK
3-points : 9/29 (31,0 %) contre 14/44 (31,8 %)
05/03/2023 · Défaite contre NYK
3-points : 21/59 (35,6 %) contre 15/41 (36,6 %)
06/03/2023 · Défaite contre CLE
3-points : 16/48 (33,3 %) contre 12/34 (35,3 %)
13/03/2023 · Défaite contre HOU
3-points : 12/42 (28,6 %) contre 11/35 (31,4 %)
18/03/2023 · Défaite contre UTA
3-points : 22/51 (43,1 %) contre 17/41 (41,5 %)
28/03/2023 · Défaite contre WAS
3-points : 11/44 (25,0 %) contre 13/37 (35,1 %)
04/04/2023 · Défaite contre PHI
3-points : 15/45 (33,3 %) contre 11/29 (37,9 %)
06/11/2023 · Défaite contre MIN
3-points : 11/39 (28,2 %) contre 13/37 (35,1 %)
08/11/2023 · Défaite contre PHI
3-points : 15/47 (31,9 %) contre 9/34 (26,5 %)
20/11/2023 · Défaite contre CHO
3-points : 16/50 (32,0 %) contre 13/39 (33,3 %)
24/11/2023 · Défaite contre ORL
3-points : 7/29 (24,1 %) contre 11/28 (39,3 %)
04/12/2023 · Défaite contre IND
3-points : 12/41 (29,3 %) contre 19/40 (47,5 %)
19/12/2023 · Défaite contre GSW
3-points : 17/58 (29,3 %) contre 20/50 (40,0 %)
02/01/2024 · Défaite contre OKC
3-points : 15/40 (37,5 %) contre 18/40 (45,0 %)
08/01/2024 · Défaite contre IND
3-points : 17/35 (48,6 %) contre 19/40 (47,5 %)
11/01/2024 · Défaite contre MIL
3-points : 9/35 (25,7 %) contre 18/42 (42,9 %)
19/01/2024 · Défaite contre DEN
3-points : 14/44 (31,8 %) contre 8/31 (25,8 %)
27/01/2024 · Défaite contre LAC
3-points : 10/40 (25,0 %) contre 10/40 (25,0 %)
01/02/2024 · Défaite contre LAL
3-points : 16/48 (33,3 %) contre 19/36 (52,8 %)
05/03/2024 · Défaite contre CLE
3-points : 15/38 (39,5 %) contre 20/42 (47,6 %)
07/03/2024 · Défaite contre DEN
3-points : 11/38 (28,9 %) contre 4/21 (19,0 %)
25/03/2024 · Défaite contre ATL
3-points : 11/38 (28,9 %) contre 18/36 (50,0 %)
28/03/2024 · Défaite contre ATL
3-points : 14/36 (38,9 %) contre 15/44 (34,1 %)
09/04/2024 · Défaite contre MIL
3-points : 17/52 (32,7 %) contre 17/36 (47,2 %)
11/04/2024 · Défaite contre NYK
3-points : 16/42 (38,1 %) contre 14/36 (38,9 %)
30/10/2024 · Défaite contre IND
3-points : 19/57 (33,3 %) contre 15/38 (39,5 %)
06/11/2024 · Défaite contre GSW
3-points : 19/54 (35,2 %) contre 14/34 (41,2 %)
12/11/2024 · Défaite contre ATL
3-points : 18/45 (40,0 %) contre 10/32 (31,2 %)
01/12/2024 · Défaite contre CLE
3-points : 17/49 (34,7 %) contre 17/36 (47,2 %)
07/12/2024 · Défaite contre MEM
3-points : 18/60 (30,0 %) contre 15/33 (45,5 %)
19/12/2024 · Défaite contre CHI
3-points : 14/56 (25,0 %) contre 19/52 (36,5 %)
23/12/2024 · Défaite contre ORL
3-points : 8/33 (24,2 %) contre 13/33 (39,4 %)
25/12/2024 · Défaite contre PHI
3-points : 20/49 (40,8 %) contre 17/40 (42,5 %)
29/12/2024 · Défaite contre IND
3-points : 16/54 (29,6 %) contre 9/23 (39,1 %)
05/01/2025 · Défaite contre OKC
3-points : 9/46 (19,6 %) contre 16/38 (42,1 %)
10/01/2025 · Défaite contre SAC
3-points : 11/41 (26,8 %) contre 18/47 (38,3 %)
15/01/2025 · Défaite contre TOR
3-points : 16/46 (34,8 %) contre 11/34 (32,4 %)
18/01/2025 · Défaite contre ATL
3-points : 15/52 (28,8 %) contre 9/37 (24,3 %)
23/01/2025 · Défaite contre LAL
3-points : 14/41 (34,1 %) contre 15/35 (42,9 %)
27/01/2025 · Défaite contre HOU
3-points : 15/39 (38,5 %) contre 17/41 (41,5 %)
06/02/2025 · Défaite contre DAL
3-points : 16/37 (43,2 %) contre 15/33 (45,5 %)
26/02/2025 · Défaite contre DET
3-points : 21/49 (42,9 %) contre 13/33 (39,4 %)
28/02/2025 · Défaite contre CLE
3-points : 17/39 (43,6 %) contre 17/39 (43,6 %)
12/03/2025 · Défaite contre OKC
3-points : 20/63 (31,7 %) contre 13/37 (35,1 %)
02/04/2025 · Défaite contre MIA
3-points : 12/43 (27,9 %) contre 14/30 (46,7 %)
09/04/2025 · Défaite contre ORL
3-points : 7/40 (17,5 %) contre 16/45 (35,6 %)
22/10/2025 · Défaite contre PHI
3-points : 11/43 (25,6 %) contre 16/41 (39,0 %)
24/10/2025 · Défaite contre NYK
3-points : 15/44 (34,1 %) contre 17/45 (37,8 %)
26/10/2025 · Défaite contre DET
3-points : 15/45 (33,3 %) contre 9/34 (26,5 %)
01/11/2025 · Défaite contre HOU
3-points : 14/44 (31,8 %) contre 19/29 (65,5 %)
03/11/2025 · Défaite contre UTA
3-points : 11/51 (21,6 %) contre 9/31 (29,0 %)
07/11/2025 · Défaite contre ORL
3-points : 13/37 (35,1 %) contre 17/36 (47,2 %)
11/11/2025 · Défaite contre PHI
3-points : 13/38 (34,2 %) contre 14/36 (38,9 %)
21/11/2025 · Défaite contre BRK
3-points : 11/34 (32,4 %) contre 13/33 (39,4 %)
29/11/2025 · Défaite contre MIN
3-points : 16/46 (34,8 %) contre 21/48 (43,8 %)
11/12/2025 · Défaite contre MIL
3-points : 14/49 (28,6 %) contre 13/29 (44,8 %)
15/12/2025 · Défaite contre DET
3-points : 10/39 (25,6 %) contre 13/36 (36,1 %)
28/12/2025 · Défaite contre POR
3-points : 13/44 (29,5 %) contre 18/51 (35,3 %)
07/01/2026 · Défaite contre DEN
3-points : 15/38 (39,5 %) contre 20/44 (45,5 %)
10/01/2026 · Défaite contre SAS
3-points : 16/44 (36,4 %) contre 10/44 (22,7 %)
12/01/2026 · Défaite contre IND
3-points : 9/35 (25,7 %) contre 16/37 (43,2 %)
19/01/2026 · Défaite contre DET
3-points : 13/41 (31,7 %) contre 11/35 (31,4 %)
24/01/2026 · Défaite contre CHI
3-points : 15/47 (31,9 %) contre 21/45 (46,7 %)
28/01/2026 · Défaite contre ATL
3-points : 9/34 (26,5 %) contre 18/42 (42,9 %)
08/02/2026 · Défaite contre NYK
3-points : 7/41 (17,1 %) contre 14/35 (40,0 %)
25/02/2026 · Défaite contre DEN
3-points : 12/43 (27,9 %) contre 15/43 (34,9 %)
04/03/2026 · Défaite contre CHO
3-points : 10/36 (27,8 %) contre 19/49 (38,8 %)
10/03/2026 · Défaite contre SAS
3-points : 19/51 (37,3 %) contre 20/47 (42,6 %)
12/03/2026 · Défaite contre OKC
3-points : 13/42 (31,0 %) contre 11/44 (25,0 %)
22/03/2026 · Défaite contre MIN
3-points : 9/33 (27,3 %) contre 12/33 (36,4 %)
30/03/2026 · Défaite contre ATL
3-points : 14/37 (37,8 %) contre 15/38 (39,5 %)
09/04/2026 · Défaite contre NYK
3-points : 16/43 (37,2 %) contre 15/35 (42,9 %)
20/10/2026 · Défaite contre DET
3-points : 17/42 (40,5 %) contre 15/40 (37,5 %)
23/10/2026 · Victoire contre NYK
3-points : 15/39 (38,5 %) contre 16/40 (40,0 %)
26/10/2026 · Victoire contre CHI
3-points : 21/44 (47,7 %) contre 12/44 (27,3 %)
27/10/2026 · Victoire contre BRK
3-points : 11/41 (26,8 %) contre 17/50 (34,0 %)
30/10/2026 · Victoire contre CHI
3-points : 10/32 (31,2 %) contre 15/50 (30,0 %)
01/11/2026 · Victoire contre ORL
3-points : 12/44 (27,3 %) contre 14/39 (35,9 %)
02/11/2026 · Défaite contre HOU
3-points : 12/42 (28,6 %) contre 14/35 (40,0 %)
04/11/2026 · Victoire contre MIL
3-points : 16/39 (41,0 %) contre 19/47 (40,4 %)
06/11/2026 · Victoire contre CHO
3-points : 24/44 (54,5 %) contre 11/50 (22,0 %)
08/11/2026 · Victoire contre MIL
3-points : 18/48 (37,5 %) contre 15/43 (34,9 %)
10/11/2026 · Victoire contre PHI
3-points : 22/49 (44,9 %) contre 11/37 (29,7 %)
11/11/2026 · Victoire contre TOR
3-points : 14/40 (35,0 %) contre 16/43 (37,2 %)
15/11/2026 · Victoire contre DAL
3-points : 23/55 (41,8 %) contre 14/41 (34,1 %)
16/11/2026 · Défaite contre ORL
3-points : 20/56 (35,7 %) contre 13/34 (38,2 %)
18/11/2026 · Défaite contre DEN
3-points : 11/44 (25,0 %) contre 7/31 (22,6 %)
21/11/2026 · Défaite contre SAC
3-points : 13/58 (22,4 %) contre 7/26 (26,9 %)
22/11/2026 · Défaite contre GSW
3-points : 14/47 (29,8 %) contre 14/45 (31,1 %)
24/11/2026 · Victoire contre WAS
3-points : 22/51 (43,1 %) contre 12/36 (33,3 %)