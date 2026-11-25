Après avoir enregistré quatre défaites de suite, soit leur pire série depuis 2021, les Celtics avaient à cœur de renouer avec le succès. En déplacement à Washington, les hommes de Joe Mazzulla ont non sans mal accompli leur mission, alors que les Wizards sont revenus à cinq longueurs après avoir compté jusqu’à 34 points de retard.

Si Jayson Tatum (41 points) a pris le match à son compte, c’est bien Neemias Queta qui a mis les Celtics sur les bons rails. Le Portugais, qui traversait lui aussi sa pire série depuis son arrivée à Boston en 2023, a inscrit 13 de ses 21 points (9/11 au tir) dès le premier quart-temps.

« Nous ne voulions pas enchaîner une cinquième défaite consécutive », a-t-il expliqué. « Nous savions à quel point cette période avait été difficile pour nous. Nous avions pourtant réalisé de bonnes performances, mais sans parvenir à conclure nos matchs par des victoires. Je pense que nous avions simplement besoin que quelqu’un apporte une petite étincelle pour relancer l’équipe. N’importe lequel d’entre nous aurait pu le faire, et aujourd’hui, c’est tombé sur moi. Mais plus que tout, je suis heureux que nous ayons réussi à décrocher la victoire. »

« Il est extrêmement important pour nous »

Mais le pivot n’a pas souhaité tirer la couverture à lui. Moins en vue offensivement par la suite, il a préféré rendre hommage à ses coéquipiers, qui ont su résister au retour des Wizards pour rester invaincus en NBA Cup.

« Nous avons joué les uns pour les autres. Nous avons effectué les bonnes rotations défensives pour nous entraider, fait des coupes pour libérer des espaces à nos coéquipiers, pris des rebonds, défendu avec énormément d’intensité et bien fait circuler le ballon. C’est exactement ce que nous devons faire si nous voulons devenir une grande équipe. Donc, j’aime beaucoup la direction que nous prenons actuellement. »

Au-delà de son travail de l’ombre, Neemias Queta offre surtout une alternative offensive précieuse à une formation qui s’appuie énormément sur son adresse extérieure.

Et ses coéquipiers, y compris les nouveaux venus, ont bien conscience qu’ils gagneraient à exploiter davantage ses qualités. À l’image de Paul George, encore très bon cette nuit (28 points, 9 passes décisives).

« Neemias est extrêmement important pour nous », a souligné le All-Star. « Ses écrans provoquent parfois des changements qui lui permettent de se retrouver face à des joueurs plus petits que lui. C’est dans ces situations que nous pouvons faire le plus de dégâts, en lui donnant le ballon pour qu’il puisse se créer des occasions faciles de marquer. Quand nos 3-points ne rentrent pas, nous avons une présence à l’intérieur dont nous devons absolument profiter. Il a été phénoménal. Il a conscience de son niveau, de son potentiel et de ce dont l’équipe a besoin de sa part. Et il ne cesse de progresser au fil des matchs. Il doit simplement s’approprier cette confiance en lui, se dire : ‘J’ai des shooteurs autour de moi, mais c’est moi qui impose ma domination dans la raquette.’ »

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8.0 44.7 0.0 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5.7 66.7 0.0 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11.9 64.4 0.0 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13.9 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 76 25.3 65.3 12.5 70.3 3.0 5.3 8.4 1.7 2.8 0.8 1.0 1.3 10.2 2026-27 BOS 17 23.4 60.2 71.4 62.1 2.9 4.1 6.9 2.0 2.7 0.4 1.5 1.2 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.