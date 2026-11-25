Au coeur de sa pire série de défaites depuis cinq ans, Boston entend bien stopper cette spirale négative, et cela se voit immédiatement. Dans un cinq remanié avec Derrick White, Paul George, Jayson Tatum, Sam Hauser et Neemias Queta, les Celtics trouvent rapidement leur rythme offensif.

Queta profite de la défense à deux intérieurs de Washington pour inscrire 8 points rapides, notamment sur deux « alley-oops ». Les Celtics réussissent leurs quatre premiers tirs et prennent les commandes (9-2), mais AJ Dybantsa permet aux Wizards de rester au contact.

Payton Pritchard marque de très loin et les deux équipes échangent les paniers durant la fin du premier quart-temps. Boston mène 34-28 après douze minutes.

Un deuxième quart-temps exceptionnel

Paul George lance le festival avec deux paniers à 3-points consécutifs, puis trouve Luka Garza. Même sans Jayson Tatum sur le terrain, les Celtics creusent rapidement un premier écart. Lorsque leur leader revient, Boston accélère encore. Tatum inscrit 8 points d’affilée, dont plusieurs tirs extérieurs, tandis que Washington laisse beaucoup trop d’espace aux shooteurs adverses.

Derrick White se joint à son tour à la fête avec deux paniers primés. Boston inscrit 46 points dans le deuxième quart-temps, dont 10 tirs à 3-points, et rejoint les vestiaires avec une avance de 31 points (80-49).

Les Celtics ont alors converti 15 de leurs 26 tentatives derrière l’arc. Jayson Tatum affiche déjà 28 points et 5 passes à 6/9 de loin. Avec Paul George et Neemias Queta, il a inscrit 61 points, soit 12 de plus que toute l’équipe de Washington !

Les Wizards passent enfin à l’attaque

La rencontre paraît terminée, mais Washington revient des vestiaires avec un tout autre visage. Les Wizards commencent la seconde période par un 16-8, ponctué par un superbe dunk d’AJ Dybantsa.

Paul George répond en cassant les chevilles de Kyshawn George avant de marquer, mais Boston perd progressivement sa maîtrise. Neemias Queta commet sa quatrième faute et doit rejoindre le banc, tandis que les Wizards attaquent davantage le cercle.

L’écart tombe à 15 points. Hugo Gonzalez tente de réveiller les Celtics, avec notamment un «chasedown block» sur Dybantsa, puis Paul George et Payton Pritchard redonnent de l’air aux Celtics derrière l’arc. Washington remporte néanmoins le troisième quart-temps 40-24 et revient à -15 (104-89).

Baylor Scheierman éteint l’incendie

Boston commence le dernier acte à 1/7 au tir, et les Wizards continuent de grignoter leur retard, profitant d’une attaque adverse devenue statique. Un 3-points de Sam Hauser met fin à quatre minutes sans panier des Celtics, mais Washington refuse de lâcher.

Anthony Davis inscrit un «floater», Kyshawn George conclut près du cercle et AJ Dybantsa ramène finalement son équipe à cinq points (117-112). Après avoir compté jusqu’à 34 longueurs de retard, les Wizards peuvent encore croire à l’exploit devant un public déchaîné.

Jayson Tatum se libère alors pour un lay-up, avant que Baylor Scheierman ne réussisse un 3-points crucial. L’arrière inscrit deux paniers primés et 8 points dans les deux dernières minutes et demie pour repousser définitivement Washington.

Boston s’impose 131-116 et reste invaincu dans cette NBA Cup. Les Celtics vont maintenant recevoir Atlanta vendredi. Le vainqueur terminera en tête de ce groupe de NBA Cup.

Ce qu’il faut retenir

Un deuxième quart-temps de rêve pour Boston. Les Celtics inscrivent 46 points dans la période, avec 10 paniers à 3-points. Leur avance atteint 31 unités à la pause et montera même jusqu’à 34 points. Jayson Tatum inscrit 28 de ses 41 points en première mi-temps, dont six tirs primés.

Une deuxième mi-temps inquiétante. Après avoir encaissé 80 points avant la pause, les Wizards dominent Boston 67-51 au retour des vestiaires. Les Celtics perdent leur mouvement offensif et laissent un match plié redevenir dangereux. La quatrième faute de Neemias Queta dans le troisième quart-temps coïncide avec le retour de Washington.

Baylor Scheierman en sauveur inattendu. Muet jusque-là, il inscrit 8 points dans les deux dernières minutes et demie, dont deux paniers à 3-points décisifs. Tatum se charge aussi de planter le lay-up qui fait respirer Joe Mazzulla.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 86 DET 104 WAS 116 BOS 131 DEN 68 DAL 74