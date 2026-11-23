Après leur défaite face à Golden State cette nuit, les Celtics ont enchaîné une quatrième défaite de rang, une première depuis mai 2021. Ils comptent désormais trois succès de retard sur les Sixers, leaders de la conférence Est, et même de la NBA à égalité avec les Lakers et les Spurs.

Face à des Warriors toujours privés de Stephen Curry, et qui restaient quant à eux sur cinq revers consécutifs, Boston a bien cru pouvoir s’imposer dans la Baie. Après une première mi-temps dominée par Jayson Tatum (23 points), le numéro 0 a pu compter sur ses coéquipiers pour creuser l’écart dans le troisième quart-temps.

Mais les Celtics n’ont pas tenu le rythme lors de l’ultime période. Jayson Tatum disparaissant lui aussi des débats (0/7 au tir en deuxième mi-temps), Boston n’a inscrit que 12 petits points dans le dernier quart-temps et s’est tiré une balle dans le pied au Chase Center.

Cette mauvaise passe est inédite pour la quasi-totalité de l’effectif bostonien. Seuls Jayson Tatum et Payton Pritchard faisaient ainsi partie de l’équipe qui avait perdu quatre matchs d’affilée il y a cinq ans…

« C’est clairement une situation que je n’avais pas connue depuis très longtemps, et à chaque match, les raisons de nos difficultés sont un peu différentes », a confié Derrick White, symbole de la soirée compliquée des siens (6/21 au tir). « En ce moment, nous traversons simplement une mauvaise passe collective. Nous devons rester soudés et trouver un moyen de nous en sortir. On ne peut pas s’apitoyer sur notre sort ni se rejeter la faute les uns sur les autres. Il faut simplement trouver des solutions tous ensemble. »

Pas d’inquiétude pour Joe Mazzulla

Malgré ce naufrage offensif en fin de rencontre, qui s’est soldé par le plus faible total de points des Celtics cette saison (87), Joe Mazzulla a surtout pointé du doigt les 19 rebonds offensifs laissés aux Warriors.

Autant de secondes chances qui ont pesé lourd dans la défaite. L’entraîneur a toutefois apprécié la défense de ses joueurs, qui ont encaissé leur deuxième plus petit total de points de la saison.

« Au bout du compte, pour moi, leurs 19 rebonds offensifs ont été un problème plus important que notre attaque, ou du moins tout aussi important », a ainsi expliqué l’entraîneur. « On ne peut pas se concentrer sur un seul aspect du jeu. Il faut être capable d’analyser le match dans son ensemble et de comprendre comment les différentes phases de jeu sont liées. À plusieurs reprises, nous avons réussi à faire des stops défensifs. Nous les avons aussi forcés plusieurs fois à prendre exactement les tirs que nous voulions leur laisser. »

Pour le technicien, tant que l’intensité défensive et l’investissement de ses joueurs restent satisfaisants, il n’y a pas de quoi tirer la sonnette d’alarme.

« Je commencerai à m’inquiéter lorsque nous ne parviendrons plus à rentrer nos tirs et que nous manquerons d’intensité en défense. Pour moi, ce serait vraiment un problème préoccupant. Jusqu’à présent, notre défense sur les premières tentatives adverses a été très bonne, tout comme notre niveau d’engagement. Nous devons être efficaces offensivement et faire le travail au rebond. Mais c’est lorsque l’investissement et l’intensité commenceront à faire défaut que je m’inquiéterai vraiment. », a-t-il conclu.