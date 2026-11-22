Après Orlando et Denver, Boston est tombé à Sacramento, où les Kings n’avaient pas encore remporté le moindre match cette saison. En tête de 13 points à la pause, les Celtics se sont effondrés dans le troisième quart-temps, perdu 35-13, avant de reprendre l’avantage dans les dernières secondes.

Mais après le panier de Payton Pritchard, Keegan Murray a surgi au rebond offensif pour inscrire le panier décisif à cinq secondes de la sirène. Payton Pritchard manquera ensuite sa dernière tentative sous la pression de l’ailier des Kings. Malgré ce gros couac, Joe Mazzulla refuse de tout remettre en question.

« Je pense que nous avons suffisamment bien joué pour gagner », estime l’entraîneur de Boston. « Ils ont simplement mis davantage de tirs et réussi quelques actions supplémentaires dans le “money time”. Si on regarde le fil du match, nous avons bien joué et nous avons perdu. Il faut en tirer les enseignements et penser à demain. »

Une panne à 3-points

Privés de Jayson Tatum, Derrick White et Mitchell Robinson, les Celtics ont pourtant pris davantage de tirs que Sacramento et capté 20 rebonds offensifs. Leur maladresse finit toutefois par les condamner : 34% au tir et seulement 13 réussites sur 58 tentatives à 3-points…

« On a obtenu davantage de tirs et davantage de rebonds offensifs. Nous avons joué avec beaucoup d’intensité malgré une grosse panne offensive », poursuit Joe Mazzulla. « Il faut rester fidèle à notre processus. Ils ont simplement réalisé quelques actions de plus. »

Payton Pritchard se montre plus sévère envers lui-même après son 4/17 au tir, dont 0/8 derrière l’arc.

« Je dois mieux jouer et faire davantage. Une grande partie de ce qui s’est passé dans le troisième quart-temps est de ma faute », reconnaît-il. « C’est une défaite décevante et désormais, cela en fait trois de suite. Ce genre de période peut soit vous construire, soit vous briser. À nous de retourner au travail. »

Ne pas abandonner les habitudes

Après une excellente entame de saison, Boston traverse ainsi son premier véritable passage à vide. Mike Conley rappelle que les séries négatives sont inévitables au cours d’un exercice.

« Dès le camp d’entraînement, nous savions qu’il y aurait peut-être une série de dix victoires, puis trois défaites de suite », explique le vétéran. « Ce qui importe, c’est notre manière de réagir. Nous sommes dans ce moment. »

Pour Payton Pritchard, les Celtics ne doivent surtout pas laisser les défaites modifier leur quotidien.

« Il ne faut pas oublier nos habitudes. Perdre peut vous pousser à travailler différemment, mais il faut continuer à avancer et à s’accrocher. On progresse aussi à travers ces moments difficiles. »