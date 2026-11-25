Les Celtics ont eu peur en seconde période, en n’étant pas loin de gâcher une avance de 34 points, face aux Wizards. En première période, c’est pourtant Jayson Tatum qui a fait peur à Washington. Insolent de réussite, il inscrit 15 points et délivre 5 passes dès le premier quart-temps. De quoi oublier la semaine passée très compliquée.

« On a vécu une semaine difficile, pour plusieurs raisons. La saison est longue et, sur le plan émotionnel, ce sont les montagnes russes. Mais on ne peut pas changer ce qui s’est passé. On peut seulement se concentrer sur aujourd’hui. On voulait gagner le dernier match de notre déplacement. En plus, c’était un match de NBA Cup. »

L’ailier de Boston alterne entre les shoots extérieurs et les paniers près du cercle, où il fait parler sa puissance face à Anthony Davis ou Alexandre Sarr, de vrais clients pourtant. Il rejoint les vestiaires à la pause, dans une mi-temps totalement dominée par ses coéquipiers, avec 28 points à 69% de réussite au shoot !

En seconde période, le champion NBA 2024 va inscrire ses points dans la raquette. Les Celtics se font peur mais l’emportent finalement, avec la meilleure prestation de Jayson Tatum depuis son retour de blessure, la saison dernière : 41 points à 13/25 au shoot, avec 6 paniers primés. Il ajoute 8 passes et 6 rebonds à sa feuille de stats.

« Aucune avance n’est définitive. Eux aussi sont payés pour jouer au basket » conclut-il à propos du comeback des Wizards. « Ils ont de la fierté et beaucoup de talent. On a juste essayé de laisser passer l’orage et de répondre. C’est ma dixième saison. Ça fait un moment que je suis dans la ligue, alors je sais un peu comment ça se passe. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30.5 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31.1 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34.3 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35.8 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35.9 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36.9 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35.7 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36.4 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32.6 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8 2026-27 BOS 16 34.5 43.3 34.3 84.2 0.8 6.1 6.8 6.8 2.1 0.8 3.2 0.8 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.