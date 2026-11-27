Avec 7 victoires en 17 matchs et la 25e attaque de NBA au moment de sa signature, le Magic avait besoin de création et a jeté son dévolu sur Kevin Porter Jr., également convoité par les Nuggets.

La saison dernière, à Milwaukee, le meneur tournait à 17.4 points, 7.4 passes, mais aussi 5.2 rebonds et 2.2 interceptions de moyenne en 38 matchs. Les Bucks l’ont pourtant coupé en présaison, alors que son salaire de 5.4 millions de dollars était garanti. Il est ainsi resté libre plus d’un mois.

« On cherche à s’améliorer. On regarde notre équipe et on voit où elle a besoin d’aide », explique Jeff Weltman, le président du Magic. « On ne trouve jamais le joueur parfait qui répond à tous les besoins, surtout quand on cherche parmi les joueurs libres. Pouvoir ajouter un joueur du talent et de la compétitivité de Kevin, c’est rare. »

Privé de Paolo Banchero pendant l’essentiel du début de saison et de Jalen Suggs pendant huit matchs, Orlando avait besoin d’un joueur capable de créer pour les autres. Mais le volet sportif était le plus simple à évaluer…

Une opportunité à mériter

Jeff Weltman assure ainsi que la franchise n’a pas fait abstraction du passé de son nouveau meneur. Son départ de Cleveland avait suivi une altercation dans le vestiaire. Son passage à Houston avait lui pris fin après son arrestation en septembre 2023 dans une affaire de violences conjugales, dans laquelle il avait plaidé coupable de violences par imprudence et de harcèlement en janvier 2024, dans le cadre d’un accord avec la justice.

« La question, c’était : peut-il nous aider ? Est-ce qu’il répond à nos besoins ? Et surtout, en est-il à un point où il peut nous apporter quelque chose sur le terrain et en dehors ? C’est sur ça qu’on a passé beaucoup de temps. »

Jeff Weltman dit ainsi avoir multiplié les échanges avec Kevin Porter Jr. et les personnes qui le connaissent avant de donner son feu vert.

« On ne lui fait pas un cadeau. On voulait déterminer par nous-mêmes s’il avait mérité cette opportunité. Après un examen approfondi, on estime que c’est le cas. Il a beaucoup travaillé » conclut ainsi le dirigeant.

Kevin Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23.2 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32.1 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31.3 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34.3 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 LAC/MIL 75 19.8 44.9 31.1 76.9 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.1 1.8 0.2 10.3 2025-26 MIL 38 33.2 46.5 32.2 87.8 0.9 4.3 5.2 7.4 2.3 2.2 2.9 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.