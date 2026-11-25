Plus d’un mois après avoir été coupé par les Bucks, Kevin Porter Jr. semble enfin se rapprocher d’un retour sur les parquets NBA. Alors que Gabe Vincent vient de s’engager avec les Kings, l’ancien meneur de Milwaukee discute désormais avec deux candidats aux playoffs : les Nuggets et le Magic.

Selon Jake Fischer, de The Stein Line, le joueur de 26 ans a rencontré les dirigeants des deux franchises, notamment ceux d’Orlando lundi, et les négociations se poursuivent.

L’intérêt de Denver ne date pas d’hier puisque les dirigeants du Colorado avaient tenté de récupérer Kevin Porter Jr. avant même que Milwaukee ne s’en sépare. Ils étaient alors disposés à céder deux futurs seconds tours de Draft, ainsi que le droit d’en échanger un autre, pour récupérer le meneur et se débarrasser du contrat de Zeke Nnaji.

Prêt à accepter le salaire minimum

Les Nuggets disposent toujours d’une place libre dans leur effectif et Kevin Porter Jr. pourrait apporter davantage de percussion et de création en sortie de banc, en relais de Jamal Murray.

Reste à convaincre l’intéressé, qui dispose également de pistes en Europe, où il avait brièvement évolué sous les couleurs du PAOK Salonique en 2024. Malgré des perspectives financières plus intéressantes de l’autre côté de l’Atlantique, le meneur privilégierait un retour en NBA, quitte à devoir se contenter du salaire minimum.

Un pari potentiellement intéressant pour Denver comme pour Orlando puisque Kevin Porter Jr. compilait tout de même 17.4 points, 7.4 passes, 5.2 rebonds et 2.2 interceptions de moyenne la saison dernière, même si sa fragilité physique ne lui avait permis de disputer que 38 rencontres.

Kevin Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23.2 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32.1 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31.3 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34.3 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 LAC/MIL 75 19.8 44.9 31.1 76.9 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.1 1.8 0.2 10.3 2025-26 MIL 38 33.2 46.5 32.2 87.8 0.9 4.3 5.2 7.4 2.3 2.2 2.9 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.