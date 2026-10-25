Les Nuggets n’arrivent pas à se débarrasser de Zeke Nnaji

En octobre 2023, les Nuggets avaient décidé de miser sur Zeke Nnaji en lui offrant une prolongation de 32 millions de dollars sur quatre ans. Trois ans plus tard, ce contrat est devenu particulièrement encombrant pour Denver, qui semble prêt à sacrifier plusieurs choix de Draft pour s’en débarrasser.

Selon Jake Fischer, de The Stein Line, les Nuggets ont ainsi tenté de monter un échange avec les Bucks afin de récupérer Kevin Porter Jr., avant que celui-ci ne soit finalement coupé par Milwaukee.

Pour convaincre les dirigeants du Wisconsin, Denver était disposé à envoyer Zeke Nnaji, deux futurs choix du deuxième tour de Draft et un « swap » sur un autre choix du deuxième tour !

Une contrepartie plutôt conséquente pour un joueur dont Milwaukee souhaitait de toute façon se séparer…

Un salaire de 7.5 millions de dollars en 2027/28

Mais les Bucks ont finalement refusé. La raison ? Les 7.5 millions de dollars que Zeke Nnaji doit toucher cette saison, et surtout les 7.5 millions supplémentaires prévus pour 2027/28, sous la forme d’une « player option ».

Milwaukee a préféré conserver sa flexibilité financière pour l’été prochain, quitte à renoncer à plusieurs choix de Draft. Les Bucks ont donc finalement décidé de couper Kevin Porter Jr., qui sortait pourtant d’une saison à 17.4 points, 7.4 passes et 5.2 rebonds de moyenne.

Pour Denver, cette tentative avortée illustre les difficultés à se défaire du contrat de Zeke Nnaji. L’intérieur de 25 ans n’a en effet jamais confirmé les espoirs placés en lui au moment de sa prolongation. La saison dernière, il tournait ainsi à seulement 3.7 points et 2.6 rebonds en 12 minutes de moyenne.

Et alors que les Nuggets cherchent à renforcer leur rotation autour de Nikola Jokic, ils doivent composer avec ce contrat qui limite leur marge de manœuvre. Et un joueur qui n’est plus du tout utilisé par David Adelman.