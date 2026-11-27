Au milieu du mois de novembre, les Mavericks ont vécu un « road trip » cauchemardesque, avec trois défaites en autant de rencontres, dont deux par plus de 35 points d’écart.

« Les trois derniers matchs à l’extérieur ont été compliqués », reconnaît Kyrie Irving. « Surtout celui contre Minnesota où on s’est fait rouler dessus. »

Cette série de défaites semble toutefois avoir provoqué un électrochoc chez les Texans, qui ont ensuite profité d’un calendrier plus abordable pour retrouver de la confiance. Les joueurs de Dusty May sont venus à bout des Warriors, des Clippers et du Jazz avant de s’offrir un succès autoritaire sur le parquet des Nuggets, validant au passage leur billet pour les quarts de finale de la NBA Cup.

« Oui, l’ambiance est différente », confirme Dusty May. « Nous avons essayé de ne pas nous emballer ni de nous laisser abattre, peu importe ce qui se passait, mais plutôt de tirer des leçons de chaque rencontre. Je pense aussi que le fait que les gars soient récompensés de leurs efforts nous a aidés. »

« L’entraîneur nous est rentré dedans »

Pour expliquer ce redressement, les Texans remontent aux trois jours qui ont séparé leur défaite à Boston de la réception des Warriors. Dusty May en a profité pour secouer ses troupes lors d’une séance qu’il considère comme étant peut-être la meilleure depuis le début de la saison.

« L’entraîneur nous est rentré dedans et nous a dit que nous ne faisions pas assez d’efforts », raconte Kyrie Irving.

« Il y avait beaucoup d’énergie. Nous communiquions très bien et il y avait un sentiment d’urgence plus important que d’habitude », ajoute Caleb Martin. « Cela fait partie d’une saison. Vous luttez contre la fatigue, contre les hauts et les bas. Tout le monde traverse une période difficile, que ce soit individuellement ou collectivement. »

Depuis, les Mavericks ont retrouvé le goût de la victoire et leur entraîneur se félicite de voir le travail effectué à l’entraînement porter ses fruits.

« À l’entraînement, leur attitude et leur discipline sont parfaites, je leur donne un 10/10. Cela va nous permettre de nous améliorer au fil de la saison », assure Dusty May. Reste désormais à inscrire ce regain de forme dans la durée, à commencer par la réception des Suns ce vendredi, avec un cinquième succès consécutif en ligne de mire.