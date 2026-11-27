Paris sportifs – Battus sur le parquet de Portland lors du dernier match, les San Antonio Spurs reçoivent les Lakers de Los Angeles au Frost Bank Center dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h30 heure française, dans le cadre de la NBA Cup. Ce pronostic NBA Spurs – Lakers marque la première confrontation entre les deux équipes cette saison.

La défaite des partenaires de Victor Wembanyama (15-4) sur le parquet des Blazers malgré le chantier du Français a permis aux Lakers (15-3) de prendre seuls les commandes de la conférence Ouest, avec un match d’avance sur leur adversaire du soir.

Forme et perspectives : Spurs et Lakers au sommet de l’Ouest

Forme : 5 derniers matchs San Antonio Spurs 15-4 · 2e de l’Ouest · à domicile D V V V D 113,0 Pts/match 106,2 Pts encaissés +6,8 Différentiel 1j Repos Los Angeles Lakers 15-3 · 1er de l’Ouest · à l’extérieur V V D V V 112,2 Pts/match 108,8 Pts encaissés +3,4 Différentiel 3j Repos

Les Lakers restent sur quatre victoires en cinq matchs, tous disputés sans Austin Reaves, avec Quentin Grimes à sa place dans le cinq de départ.

Trois de ces quatre succès se sont décidés à huit points d’écart ou moins, la seule défaite étant un 97-109 contre Utah, ce qui témoigne autant de la solidité du groupe que de l’étroitesse de ses marges.

Les Spurs ont gagné trois de leurs cinq derniers matchs mais ont chuté 93-105 contre Detroit, puis 111-116 à Portland mercredi. Ils ont donc subi la moitié de leurs défaites de la saison au cours des cinq derniers matchs.

Comparatif des équipes : saison San Antonio Spurs Los Angeles Lakers Lakers +0,9 118,3 119,2 Efficacité offensive Spurs -5,6 106,8 112,4 Efficacité défensive Spurs +7,1 48,4 41,3 Rebonds par match Spurs -3,5 12,9 16,4 Ballons perdus Lakers +2,3% 46,3 % 48,6 % Réussite aux tirs

L’attaque des Lakers a un léger avantage, avec 119,2 points par 100 possessions contre 118,3, mais la défense de San Antonio en concède 5,6 de moins.

S’y ajoutent environ sept rebonds de plus par match pour les Spurs, 48,4 contre 41,3, et 3,5 ballons perdus de moins.

Les Lakers présentent un bilan de sept victoires pour une défaite à l’extérieur, 118,1 points marqués et 111,3 encaissés, quand les Spurs affichent 7-3 à domicile pour 115,0 points inscrits et 104,5 concédés.

Les partenaires de Luka Doncic disposent également d’une meilleure adresse, avec 48,6 % contre 46,3 % aux tirs, mais elle ne suffit pas à effacer l’écart de possessions.

Les Lakers comptent trois jours de repos, contre un seul pour les Spurs.

Absences chez les Spurs et les Lakers : Austin Reaves et De’Aaron Fox en doute

Absences San Antonio Spurs De’Aaron Fox, tibia Décision de dernière minute Dylan Harper, hanche Absent Tobias Harris, mollet Absent Jayden Quaintance, genou Absent Los Angeles Lakers Austin Reaves, contusion au talon gauche Décision de dernière minute

Austin Reaves, absent lors des cinq derniers matchs à cause d’une contusion au talon gauche, est annoncé en décision de dernière minute après son retour à l’entraînement collectif, lui qui tourne à 24,7 points de moyenne.

Côté Spurs, De’Aaron Fox, touché au tibia, avait manqué la rencontre de Portland et reste en décision de dernière minute, tandis que Victor Wembanyama sera bien sur le parquet, lui qui a joué mercredi à Portland.

Dylan Harper (hanche), Tobias Harris (mollet) et Jayden Quaintance (genou) sont absents, avec des retours estimés au 13 décembre pour le premier et au 3 décembre pour les deux autres.

Le cinq probable des Lakers réunirait Luka Doncic, Quentin Grimes, Matisse Thybulle, Jake LaRavia et Walker Kessler, celui des Spurs Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Victor Wembanyama et De’Aaron Fox ou Harrison Barnes, sans confirmation officielle à ce stade.

Victor Wembanyama, Luka Doncic, Walker Kessler : les duels qui décideront Spurs – Lakers

Victor Wembanyama face à Luka Doncic Victor Wembanyama SAS VS Luka Doncic LAL 37,8 Pts 5 derniers 30,7 Pts saison 32,2 Pts 5 derniers 36,6 Pts saison Le Français monte au-dessus de sa moyenne de saison, Luka Doncic reste en dessous de la sienne. Victor Wembanyama face à Walker Kessler Victor Wembanyama SAS VS Walker Kessler LAL 12,5 Reb/match 54,3 % Tirs 10,8 Reb/match 66,9 % Tirs Walker Kessler finit mieux près du cercle, Victor Wembanyama prend davantage de rebonds, mais le volume de tirs du pivot des Lakers reste beaucoup plus faible. Stephon Castle face à Quentin Grimes Stephon Castle SAS VS Quentin Grimes LAL 19,6 Pts 5 derniers 9,0 Passes 5 derniers 22,2 Pts 5 derniers 4,6 Passes 5 derniers Quentin Grimes marque davantage depuis qu’il remplace Austin Reaves, Stephon Castle distribue presque deux fois plus.

Victor Wembanyama arrive en grande forme après ses 44 points et 16 rebonds à Portland, alors que Luka Doncic tourne sous sa moyenne de saison sur ses cinq derniers matchs. Dans le backcourt, Quentin Grimes marque nettement plus que sur la saison depuis qu’il remplace Austin Reaves, tandis que Stephon Castle a fortement augmenté son rendement à la passe sur la même période.

Dans la raquette, Walker Kessler a dit avoir hâte d’affronter Victor Wembanyama tout en reconnaissant que les Lakers avaient encore du chemin à faire pour rejoindre le niveau des Spurs, et il devra gêner le Français près du cercle sans perdre le combat aux rebonds.

Les paris joueurs de Spurs – Lakers : Victor Wembanyama, Luka Doncic, Walker Kessler et Stephon Castle

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 30 30,7 Saison 37,8 5 derniers 18 Matchs joués Il dépasse ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, et sort de 44 points à Portland. Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 30 36,6 Saison 32,2 5 derniers 16 Matchs joués Sa moyenne récente est plus basse, mais elle reste au-dessus du seuil et il garde la création des Lakers. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 10 10,8 Saison 10,5 5 derniers 17 Matchs joués Ses rebonds sont stables entre la saison et les cinq derniers matchs, et le duel avec Victor Wembanyama promet du spectacle. Stephon Castle SAS Passes décisives Plus de 6 6,3 Saison 9,0 5 derniers 19 Matchs joués Il distribue davantage sur les cinq derniers matchs et récupère la création si De’Aaron Fox, incertain, ne joue pas.

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Confrontations directes entre les Spurs et les Lakers

Confrontations directes San Antonio Spurs VS Los Angeles Lakers Spurs 136-108 Lakers Spurs 132-119 Lakers Spurs 116-118 Lakers

Les Spurs ont gagné les deux derniers duels, 136-108 le 10 février 2026 puis 132-119 en quarts de finale de la Coupe NBA le 10 décembre 2025, avec Victor Wembanyama forfait à cette occasion.

Les Lakers s’étaient imposés 118-116 le 5 novembre 2025, un match vieux de plus d’un an qui ne reflète plus les effectifs actuels.

Ce premier rendez-vous de la saison, entre le vainqueur de la première Coupe NBA en 2023 et le finaliste de 2025, sera suivi de deux autres, programmés le 6 février à San Antonio et le 4 avril à Los Angeles.

Notre pronostic pour Spurs – Lakers

Pronostics Vainqueur San Antonio Spurs Meilleure défense, plus de rebonds et moins de ballons perdus donnent aux Spurs les trois écarts les plus nets de la saison. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 30 points Sa forme récente est nettement au-dessus de sa moyenne de saison. Perf. joueur Luka Doncic plus de 30 points Sa moyenne de saison dépasse largement ce seuil. Perf. joueur Walker Kessler plus de 10 rebonds Ses moyennes de saison et des cinq derniers matchs se situent toutes deux au-dessus de ce seuil.

Pronostic sur le score du match Spurs 118-112 Lakers Écart de points : 6 · Total de points : 230

Nous voyons les Spurs s’imposer à domicile grâce à une défense plus étanche et à leur supériorité aux rebonds, deux domaines où l’écart avec les Lakers est le plus net, alors que la poule les laisse chacun à deux victoires pour une défaite.

Les Lakers peuvent s’appuyer sur leur adresse et leur bilan à l’extérieur, mais face à une défense qui n’encaisse que 106,8 points par 100 possessions, leurs victoires serrées de novembre laissent peu de marge.

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