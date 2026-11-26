Micah Nori ne prétend pas avoir trouvé la recette pour arrêter Victor Wembanyama. Le Français a inscrit 44 points à 17/30 au tir, capté 16 rebonds et provoqué la sortie de Donovan Clingan pour six fautes. Mais Portland a tenu jusqu’au bout et n’a concédé que 24 points dans le dernier quart-temps. C’est ce que son entraîneur a retenu.

« Ce qui m’a le plus plu, c’est que cette équipe ne lâche rien », a expliqué le coach des Blazers. « En première mi-temps, on a fait trop de fautes et concédé trop de rebonds offensifs. Ils ont marqué 11 points sur secondes chances. En deuxième mi-temps, on a récupéré ces ballons qui rebondissaient sur le cercle. »

Attirer Victor Wembanyama pour libérer les shooteurs

Portland a tenté 50 tirs à 3-points et en a réussi 19. Pour Micah Nori, ce volume n’était pas un objectif en soi. La consigne était d’abord de franchir le premier rideau défensif, puis de ressortir le ballon si Wemby venait fermer le chemin du panier. Les Blazers ont ainsi distribué 28 passes décisives et n’ont perdu que huit ballons.

« On leur a dit qu’on n’avait pas besoin de ‘home run’. Il nous fallait des coups sûrs », a résumé le coach, faisant référence au baseball. « Attaquez le cercle et, si Wemby se présente tôt, ressortez le ballon dans le coin. Tout le monde est resté dans son registre, sans vouloir en faire trop. »

Ce qui n’a pas empêché Sidy Cissoko d’aller dunker sur son ancien coéquipier en début de quatrième quart-temps. Damian Lillard et Jrue Holiday ont ensuite frappé de loin pour redonner de l’air à Portland.

Micah Nori a également salué le travail défensif de Damian Lillard, notamment sur plusieurs isolations de Stephon Castle. « Il s’est battu comme un dingue. Il a mis la pression sur le porteur. À la fin, il m’a même un peu engueulé parce qu’il voulait rester sur le terrain… et moi, comme un idiot, je l’ai sorti. »

« Je n’ai jamais besoin de leur demander de faire des efforts »

Avec douze déplacements sur ce premier mois et sans Ja Morant, les Blazers auraient volontiers signé pour un bilan de 12 victoires pour 6 défaites. Micah Nori ne s’en cache pas. Mais ce qui le rend optimiste, au-delà du classement, c’est de voir ses hommes accepter que la lumière passe d’un joueur à l’autre en fonction des soirs.

« On ne gagne pas par hasard », a d’ailleurs insisté l’entraîneur. « Avec notre profondeur, la façon dont nos joueurs se complètent et les leaders qu’on a, mon travail est très simple : je n’ai jamais besoin de leur demander de faire des efforts. Il faut juste les mettre dans les bonnes situations. Personne ne se soucie de savoir à qui reviennent les louanges. Ce qui compte, c’est de gagner. »

Après ce début de saison sur la route, Portland va enchaîner les matchs à domicile. Pour Micah Nori, la suite est simple : « On s’est mis dans une bonne position. Maintenant, il faut en profiter et gagner ces matchs à la maison. »