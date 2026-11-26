« Je ne l’ai jamais vu aussi bien jouer », a répété JJ Redick à trois reprises au sujet d’Austin Reaves. « Je ne plaisante pas. Il était en grande forme ».

De retour à l’entraînement après deux semaines d’absence en raison d’une blessure au talon, l’arrière des Lakers a visiblement fait sensation. De quoi espérer un retour imminent à la compétition, même si le coach californien attendait encore le rapport du staff médical avant de se prononcer.

« Ça m’a fait du bien de rejouer au basket. On verra comment je me sens demain au réveil. On est toujours sur la bonne voie, mais je me sentais vraiment bien aujourd’hui », a déclaré Austin Reaves après l’entraînement.

Prêt pour affronter les Spurs ?

La pause de Thanksgiving va à présent lui permettre de ménager son talon. Mais ce seul entraînement collectif suffira-t-il pour le relancer dans le grand bain face aux Spurs, dès vendredi, à l’occasion d’un choc de NBA Cup ?

« Lorsque je me suis blessé, je n’ai pas regardé le calendrier en me disant : ‘Mon Dieu, il faut absolument que je sois de retour pour le match contre San Antonio’. Si je suis de retour, tant mieux, on ira au combat. Mais je dois écouter mon corps et prendre soin de moi. Ce serait quand même sympa de pouvoir jouer », a-t-il ajouté.

Austin Reaves était parti sur de très grosses bases cette saison, affichant notamment une excellente adresse extérieure. L’arrière s’était également illustré avec une pointe à 43 points à Detroit, peu avant de se blesser.

Après San Antonio vendredi, les Lakers seront attendus à Memphis dimanche, puis à Houston lundi soir.



Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23.2 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28.8 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32.1 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34.9 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34.5 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3 2026-27 LAL 12 35.3 51.3 40.9 91.5 0.8 2.6 3.3 4.7 2.8 1.2 3.4 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.