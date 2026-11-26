Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA New York – Miami, les Knicks, vainqueurs de leurs six dernières rencontres, accueillent le Heat au Madison Square Garden dans la nuit de vendredi à samedi, le 28 novembre 2026 à 1h00, heure française, à l’occasion de la dernière soirée de poules de la NBA Cup.

Dans notre pronostic NBA, les Knicks, troisièmes de la Conférence Est (12-6) et tenants du titre en NBA Cup, partent avec un avantage face à un Heat sixième (10-7), emmené par Giannis Antetokounmpo, qui découvrira le Garden sous ses nouvelles couleurs pour la première fois cette saison.

Forme et perspectives : New York Knicks et Miami Heat, une série contre un faux pas

Forme : 5 derniers matchs New York Knicks 12-6 · 3e de l’Est · à domicile V V V V V 108,8 Pts/match 101,0 Pts encaissés +7,8 Différentiel 1j Repos Miami Heat 10-7 · 6e de l’Est · à l’extérieur V V V V D 125,8 Pts/match 116,2 Pts encaissés +9,6 Différentiel 1j Repos

Les Knicks restent sur six succès consécutifs depuis leur défaite à Indiana le 13 novembre en NBA Cup (106-104), dont deux obtenus avec trois points d’écart ou moins, à Minnesota et face à Portland.

Leur victoire contre Cleveland le 25 novembre (121-102) est la seule de leurs cinq derniers matchs remportée avec au moins dix points d’écart, et elle s’est construite grâce aux joueurs du banc dans un dernier quart-temps dominé 39-17.

Après quatre défaites en ouverture de saison, Miami avait enchaîné sept succès avant de céder à Philadelphie le 25 novembre (défaite 104-111). Malgré ce revers, le Heat conserve une attaque particulièrement productive, avec 125,8 points de moyenne sur ses cinq dernières rencontres.

Dans le groupe B de l’Est, Miami affiche un bilan de 2-1 avec +25 de différence de points, tandis que les Knicks sont à 1-2 avec +12. Cette rencontre constitue le quatrième et dernier match de poule pour les deux équipes.

Comparatif des équipes : saison New York Knicks Miami Heat Heat +2,4 114,4



116,8 Efficacité offensive Knicks -8,1 108,3



116,4 Efficacité défensive Knicks +4,1 46,7



42,6 Rebonds par match Heat -0,2 14,6



14,4 Ballons perdus Heat +3,0 % 44,5 %



47,5 % Réussite aux tirs

Sur l’ensemble de la saison, le net rating des Knicks (+6,2) est supérieur à celui du Heat (+0,4), un écart principalement expliqué par la défense, alors que Miami possède la meilleure efficacité offensive.

Les adversaires des Knicks convertissent 47,3 % de leurs tirs, le quatrième pourcentage le plus bas de la ligue, contre 50,6 % pour ceux du Heat.

Les performances à domicile et à l’extérieur confirment cette différence : le Heat marque 113,3 points et en concède 116,8 en déplacement, soit un différentiel de -3,5, tandis que les Knicks inscrivent 110,6 points et en encaissent 101,3 dans leur salle, soit +9,3.

Le rythme favorise également New York, avec 95,0 possessions par match contre 101,7 pour Miami. Les matchs des Knicks à domicile produisent en moyenne 211,9 points, contre 230,0 pour ceux du Heat à l’extérieur.

Qui est disponible côté New York Knicks et Miami Heat ?

Absences New York Knicks OG Anunoby, mollet Absent Jordan Clarkson, pied Absent Miles McBride, adducteur Day-to-day Andre Drummond, tête Day-to-day Miami Heat Aucune absence signalée

Les Knicks seront privés d’OG Anunoby (mollet), qui s’est entraîné sur le parquet le 25 novembre pour la première fois depuis sa blessure, ainsi que de Jordan Clarkson (pied).

Miles McBride (adducteurs), qui n’a disputé que trois des cinq dernières rencontres, et Andre Drummond (tête, 7,4 rebonds de moyenne) sont tous deux considérés comme day-to-day. Le premier a manqué le succès face à Cleveland, tandis que le second n’est pas revenu en jeu lors de cette rencontre.

Le cinq de départ new-yorkais n’est pas encore confirmé, mais Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns sont attendus. Landry Shamet (45,9 % à trois points), premier ailier listé, pourrait être la solution pour compenser l’absence d’OG Anunoby.

Miami ne signale aucune absence. Son cinq pour débuter le match devrait réunir Davion Mitchell, Klay Thompson, Pelle Larsson, Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, avec Andrew Wiggins et Bobby Portis disponibles en sortie de banc. Tim Hardaway Jr. n’a en revanche disputé aucun des cinq derniers matchs par choix du coach.

Les duels à suivre dans New York Knicks – Miami Heat

Giannis Antetokounmpo est efficace près du cercle, avec 60,3 % de réussite aux tirs mais seulement 23,5 % à trois points, alors que Karl-Anthony Towns, à 41,7 % à trois points, devrait étirer la défense du Heat.

Karl-Anthony Towns face à Giannis Antetokounmpo Karl-Anthony Towns NYK VS Giannis Antetokounmpo MIA 21,2 Pts/match 13,6 Reb/match 28,4 Pts/match 12,7 Reb/match Karl-Anthony Towns domine les débats au rebond, et Giannis Antetokounmpo, qui score surtout près du cercle, trouve en face un joueur capable de lui poser des problèmes dans la raquette. Jalen Brunson face à Davion Mitchell Jalen Brunson NYK VS Davion Mitchell MIA 26,1 Pts/match 5,9 Passes/match 17,2 Pts/match 8,7 Passes/match Davion Mitchell fait tourner l’attaque du Heat tout en restant une menace de loin, tandis que Jalen Brunson est le meilleur marqueur des Knicks.

Davion Mitchell, à 44,2 % de réussite à trois points et 8,7 passes de moyenne, est le principal organisateur du jeu du Heat, tandis que Jalen Brunson (39,6 % à trois points) demeure le premier marqueur des Knicks en l’absence d’OG Anunoby.

Paris joueurs sur New York Knicks – Miami Heat, deux angles retenus

Deux paris sur les performances individuelles ressortent, Karl-Anthony Towns aux rebonds et Giannis Antetokounmpo aux points, et notre comparatif des meilleurs sites pour parier sur la nba permet de choisir où les placer.

Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus que sa moyenne 13,6 Saison reb 12,8 5 derniers 17/18 Matchs joués Les Knicks sont meilleurs au rebond que le Heat sur la saison, et Karl-Anthony Towns devrait encore être dominateur sous le cercle. Giannis Antetokounmpo MIA Points marqués Moins que sa moyenne 28,4 Saison pts 28,3 5 derniers 16/17 Matchs joués Le tempo maîtrisé et la défense des Knicks à domicile réduisent les possessions de Miami, et à 23,5 % à trois points, Giannis Antetokounmpo a peu de recours si la raquette est bien défendue.

Un bilan équilibré dans les confrontations directes entre New York Knicks et Miami Heat

En 2025-26, les deux équipes se sont quittées à deux victoires partout, chaque match ayant été remporté par l’équipe qui recevait, comme le Heat à Miami les 26 octobre (115-107) et 17 novembre (115-113).

Confrontations directes New York Knicks VS Miami Heat Knicks 132-125 Heat New York Heat 115-113 Knicks Miami Knicks 140-132 Heat NBA Cup New York Heat 115-107 Knicks Miami

La dernière confrontation, disputée le 21 décembre 2025 au Garden, a souri aux Knicks (132-125), déjà vainqueurs en NBA Cup le 14 novembre (140-132).

Ces précédents fournissent surtout un élément de contexte, l’effectif du Heat ayant fortement évolué depuis. Les deux formations se retrouveront à Miami le 13 décembre.

Notre pronostic pour New York Knicks – Miami Heat

Pronostics Vainqueur New York Knicks vainqueur Les Knicks encaissent 101,3 points à domicile, alors que le Heat en concède 116,8 à l’extérieur. Total Moins de 220 points Seulement trois matchs des Knicks à domicile sur dix ont dépassé ce total, et ils imposent un rythme plus lent que celui de Miami. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de rebonds que sa moyenne Karl-Anthony Towns est le meilleur rebondeur d’une équipe qui domine le Heat dans ce domaine. Perf. joueur Giannis Antetokounmpo moins de points que sa moyenne Une défense new-yorkaise bien en place à domicile et un match à faible rythme limitent le rendement offensif de Miami. Combiné New York Knicks vainqueur + Karl-Anthony Towns plus de rebonds Les deux paris reposent sur la maîtrise du rebond et du tempo par les Knicks au Garden.

Pronostic sur le score du match New York Knicks 111-106 Miami Heat Écart de points : 5 · Total de points : 217

Les Knicks disposent d’un avantage dans leur salle, avec sept succès en dix rencontres, contre quatre victoires en huit déplacements pour le Heat. Miami, toujours prolifique sur ses cinq dernières sorties, peut toutefois rester au contact, ce qui nous oriente vers une courte victoire new-yorkaise.

Les nouveaux clients peuvent s’appuyer sur un code promo unibet pour leur première mise, en vérifiant les conditions de l’opérateur.