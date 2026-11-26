Paris sportifs – Septième de la conférence Ouest, les Denver Nuggets (10-6) se déplacent au Delta Center pour affronter Utah (3-16) dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h30 heure française, dans le cadre de la NBA Cup. Ce pronostic NBA Jazz – Nuggets marque la première confrontation entre les deux équipes cette saison.

Les partenaires de Nikola Jokic, qui restaient sur cinq victoires en six rencontres, se sont inclinés lourdement à domicile face à Dallas lors du dernier match. De son côté, le Jazz, qui avait montré un beau visage en battant les Clippers et les Lakers à l’extérieur, vient de nouveau d’enchaîner trois défaites de rang.

Forme et perspectives : Utah Jazz et Denver Nuggets avant le dernier match de groupe

Forme : 5 derniers matchs Utah Jazz 3-16 · 14e de l’Ouest V V D D D 110,0 Pts/match 108,0 Pts encaissés +2,0 Différentiel 3j Repos Denver Nuggets 10-6 · 7e de l’Ouest D V V V D 119,0 Pts/match 121,4 Pts encaissés -2,4 Différentiel 2j Repos

Denver s’est incliné 120-101 contre Dallas mardi après trois victoires de rang, et l’entraîneur David Adelman a reproché à ses joueurs leur manque d’application dans la circulation de balle.

Les Nuggets présentent deux visages, avec un bilan de 4-4 à domicile mais de 6-2 à l’extérieur, où ils inscrivent 114,9 points pour 111,3 encaissés.

Le Jazz est également en difficulté dans son antre du Delta Center, où il compte une victoire pour neuf défaites, avec 108,3 points marqués et 116,5 encaissés.

Sur les dix derniers matchs, Denver affiche un bilan de 7-3 et Utah de 2-8, ce qui reflète l’écart de niveau entre les deux équipes.

Comparatif des équipes : saison Utah Jazz Denver Nuggets Nuggets +9,0 106,9 115,9 Efficacité offensive Jazz -1,0 114,7 115,7 Efficacité défensive Jazz +3,2 45,1 41,9 Rebonds par match Nuggets -3,2 17,1 13,9 Ballons perdus Nuggets +3,8 % 44,7 % 48,5 % Réussite aux tirs

L’écart se lit d’abord dans l’efficacité offensive, 115,9 points pour 100 possessions du côté de Denver contre 106,9 pour Utah, et les Nuggets protègent mieux le ballon avec 13,9 pertes de balle contre 17,1.

Utah garde deux petits atouts, avec 45,1 rebonds par match contre 41,9 pour Denver et une efficacité défensive de 114,7 contre 115,7.

Le différentiel de +2,0 du Jazz sur les cinq derniers matchs est flatteur, car il intègre une victoire de 25 points chez les Clippers, et Utah reste sur trois défaites de rang, dont 94-109 chez les Lakers.

Denver dispose de deux jours de repos contre trois pour Utah et entame ici un déplacement de quatre matchs, avec Toronto, Detroit et Philadelphie ensuite.

Absences et rotations, qui est disponible pour Utah Jazz – Denver Nuggets ?

Absences Utah Jazz Lauri Markkanen, fracture de la main droite Absent Jaren Jackson Jr., déchirure du ligament collatéral médial du genou droit Absent Jusuf Nurkic, élongation au pied droit Absent Jaxson Hayes, blessure au genou gauche Day-to-day Denver Nuggets Aucune absence signalée

Denver n’a aucune absence signalée, et les Nuggets devraient aligner le cinq de départ utilisé contre Dallas, avec Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon et Nikola Jokic.

Utah reste privé de Lauri Markkanen (fracture de la main droite) et de Jaren Jackson Jr. (déchirure du ligament collatéral médial du genou droit), deux des trois meilleurs marqueurs de l’équipe.

Jusuf Nurkic est également absent avec une élongation au pied droit, et le pivot doit être réévalué autour de la date du match.

Jaxson Hayes est day-to-day avec une blessure au genou gauche, après avoir manqué le match du 23 novembre chez les Lakers, et s’il ne joue pas, Mo Bamba devrait débuter comme lors de ce match, aux côtés de Keyonte George, Darryn Peterson, Josh Green et Ace Bailey.

Le banc d’Utah a produit davantage ces derniers temps, avec 16,4 points pour Brice Sensabaugh et 15,4 pour Svi Mykhailiuk sur les cinq derniers matchs, contre des moyennes de saison de 10,5 et 6,6.

Les duels qui peuvent faire basculer Utah Jazz – Denver Nuggets

Mo Bamba face à Nikola Jokic Mo Bamba UTA VS Nikola Jokic DEN 8,5 Pts/match 6,9 Reb/match 24,6 Pts/match 10,9 Reb/match Mo Bamba est le pivot le plus probable d’Utah si Jaxson Hayes ne joue pas, et c’est lui qui a le plus produit au rebond ces cinq derniers matchs. Keyonte George face à Jamal Murray Keyonte George UTA VS Jamal Murray DEN 20,4 Pts/match 42,7 % Tirs 25,8 Pts/match 50,0 % Tirs Sans deux de ses trois meilleurs marqueurs, Utah dépend du volume de Keyonte George face à un arrière de Denver qui tire à 45,6 % derrière l’arc.

Nikola Jokic tourne au-dessus de sa moyenne de rebonds sur les cinq derniers matchs, et sans Jusuf Nurkic, Utah compte sur Mo Bamba et Jaxson Hayes pour tenir la raquette, même si Mo Bamba ne joue qu’environ 21 minutes par match et que Jaxson Hayes n’est pas assuré d’être là.

Jamal Murray et Keyonte George portent la création de leurs équipes, et avec Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. absents, Utah a besoin d’un Keyonte George très productif face à une attaque de Denver où Christian Braun, Cameron Johnson et Aaron Gordon dépassent tous les dix points de moyenne.

Paris sur les performances individuelles pour Utah Jazz – Denver Nuggets

Paris sur les performances individuelles Jamal MurrayDEN Points marqués Plus de 24,5 25,8 Saison 25,6 5 derniers 16/16 Matchs joués Jamal Murray a inscrit 45 puis 37 points lors de ses deux déplacements à Salt Lake City la saison dernière. Nikola JokicDEN Rebonds Plus de 10,5 10,9 Saison 11,8 5 derniers 16/16 Matchs joués Nikola Jokic a pris 12 puis 17 rebonds lors de ses deux victoires au Delta Center la saison dernière. Keyonte GeorgeUTA Passes décisives Plus de 6,5 6,8 Saison 7,2 5 derniers 18/19 Matchs joués Keyonte George est la première option d’une équipe privée de deux de ses trois meilleurs marqueurs et joue 33,0 minutes par match.

Les trois paris retenus reposent sur des rôles stables, Jamal Murray comme premier marqueur de Denver, Nikola Jokic dans la raquette et Keyonte George comme créateur principal d’un Jazz privé de deux de ses trois meilleurs marqueurs.

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Confrontations directes entre Utah Jazz et Denver Nuggets

Confrontations directes Utah Jazz VS Denver Nuggets Utah 117-130 Denver Jamal Murray 37 pts, Brice Sensabaugh 28 pts Salt Lake City Denver 135-129 Utah Nikola Jokic 33 pts, Kyle Filipowski 25 pts Denver Utah 125-128 Denver Jamal Murray 45 pts, Keyonte George 36 pts Salt Lake City Denver 135-112 Utah Jamal Murray 27 pts, Lauri Markkanen 27 pts Denver

Denver a remporté les quatre confrontations de 2025-26 en inscrivant au moins 128 points à chaque fois, et Jamal Murray a été le meilleur marqueur des Nuggets dans trois d’entre elles.

Les deux matchs à Salt Lake City se sont terminés sur les scores de 128-125 et 130-117, et la courte défaite de mars reste la plus serrée des quatre rencontres.

Les duels plus anciens ne servent que de contexte, comme le 129-93 de Denver en mars 2025, et les deux équipes se retrouvent au Delta Center le 12 décembre, pour un deuxième déplacement des Nuggets à Salt Lake City en moins de trois semaines.

Pronostic NBA Utah Jazz Denver Nuggets, nos paris et notre score prédit

Pronostics Écart Denver Nuggets -7,5 Le différentiel de Denver à l’extérieur est de +3,6 contre -8,2 pour Utah à domicile, et le Jazz doit se passer de Lauri Markkanen et de Jaren Jackson Jr. Total Plus de 221,5 points Les matchs d’Utah à domicile totalisent 224,8 points en moyenne et ceux de Denver à l’extérieur 226,1, soit deux moyennes au-dessus de cette ligne. Perf. joueur Jamal Murray plus de 24,5 points Jamal Murray a dépassé cette ligne lors des deux matchs à Salt Lake City la saison dernière et joue 37,0 minutes par match. Perf. joueur Nikola Jokic plus de 10,5 rebonds Nikola Jokic a pris 12 et 17 rebonds lors de ses deux derniers matchs contre Utah. Combiné Nikola Jokic plus de 10,5 rebonds + Keyonte George plus de 6,5 passes Les deux paris portent sur des équipes opposées et sur des rôles différents, Nikola Jokic au rebond et Keyonte George comme créateur d’Utah.

Pronostic sur le score du match Utah Jazz 108-117 Denver Nuggets Écart de points : 9 · Total de points : 225

Denver doit s’imposer face à un Jazz dont l’unique victoire à domicile remonte au 23 octobre contre les Pelicans et qui est privé de deux de ses trois meilleurs marqueurs, ce qui justifie de voir les Nuggets gagner et couvrir l’écart.

Le différentiel de points en NBA Cup sert de critère de départage, et avec -3 pour Denver contre -29 pour Utah, les Nuggets ont intérêt à creuser l’écart plutôt qu’à gérer, tandis que les lecteurs qui souhaitent ouvrir un compte peuvent consulter le code promo unibet avant de miser.