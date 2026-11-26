De Kevin Garnett à Jayson Tatum, en passant par Paul Pierce et Isaiah Thomas, AJ Dybantsa a grandi avec le maillot des Celtics sur les épaules. Autant dire que la réception de Boston mardi avait une saveur toute particulière pour le rookie des Wizards, qui affrontait pour la première fois sa franchise de cœur en NBA.

« C’était vraiment un bon moment », a-t-il réagi après la défaite des Wizards, malgré sa belle partition (20 points, 11 rebonds et 7 passes). « Je suis fan des Celtics depuis ma naissance. Je suis né à Boston, je vais voir leurs matchs depuis que j’ai 2 ans, avec le maillot de Kevin Garnett, puis celui de Paul Pierce, puis celui d’Isaiah Thomas, et enfin ceux de [Jayson] Tatum et [Jaylen] Brown. »

Si cette première confrontation s’est déroulée à Washington, AJ Dybantsa s’attend à une émotion encore plus forte le 14 décembre prochain, lorsque les deux équipes se retrouveront au TD Garden.

« Je pense que ce sera encore plus surréaliste quand je jouerai là-bas, mais c’était déjà un bon moment aujourd’hui », a ajouté le premier choix de la Draft 2026.

À l’école de Jayson Tatum et Paul George

Dans les rangs des Celtics, AJ Dybantsa retrouvait notamment Jayson Tatum. Les deux hommes se connaissent depuis plusieurs années, le rookie des Wizards ayant participé à un camp organisé par la star de Boston.

« Il n’a aucune limite », l’a d’ailleurs encensé « JT », lui-même auteur d’un match XXL : 41 points, 8 passes et 6 rebonds. « C’est quelqu’un que j’ai rencontré il y a longtemps, quand il était encore enfant, et que j’ai appris à plutôt bien connaître depuis. Il a participé à mon tout premier camp. Je connais assez bien son père et il a vraiment un très bel avenir devant lui. »

Mais au-delà de l’émotion, cette rencontre a aussi été instructive pour AJ Dybantsa. Face à Jayson Tatum et Paul George, le rookie a ainsi pu mesurer toute la difficulté de défendre sur les meilleurs ailiers de la NBA.

« Jayson Tatum et Paul George sont les joueurs qu’ils sont. Ils vont avoir des tirs, mais le but, c’est de leur compliquer la vie », a rappelé le jeune ailier des Wizards. « On ne veut pas qu’ils sortent simplement d’un écran pour obtenir un tir à 3-points grand ouvert. Il faut les embêter, les sortir de leur rythme. Mais ils vont inscrire des paniers. Ce sont des All-Stars, des futurs Hall of Famers, donc on essaie juste de leur rendre la vie difficile. »

AJ Dybantsa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 WAS 15 34.4 42.0 24.6 72.6 1.7 5.5 7.2 3.1 2.1 1.2 2.3 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.