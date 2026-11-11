AJ Dybantsa ne veut pas seulement briller en attaque

Arrivé à Washington avec son étiquette de 1er choix de la Draft 2026, AJ Dybantsa est évidemment attendu au tournant sur le plan offensif. Sauf que pour épauler au mieux Trae Young et Anthony Davis, il entend aussi se distinguer de l’autre côté du terrain et il continue de ne pas s’en cacher auprès de Brian Keefe.

« Je répète au coach que je veux relever ce défi », affirme la nouvelle pépite des Wizards, déjà très en vue avec toute sa panoplie offensive (16,7 points). « Je veux défendre sur le meilleur attaquant adverse. Je pense que j’ai l’envergure, la taille et la vitesse pour le faire. »

À Washington, on compte sur les qualités physiques d’AJ Dybantsa pour avoir un impact en attaque comme en défense. Et l’intéressé ne manque pas de confiance lorsqu’il est question de se confronter à l’élite de la NBA.

Façonné chez les jeunes

« C’est ce dont il est question dans cette ligue : on veut se frotter aux meilleurs des meilleurs », insiste le jeune homme de 19 ans. « Je veux prouver que je suis un bon défenseur dans cette ligue, donc la seule manière d’y parvenir, c’est d’aller défendre sur le meilleur joueur adverse. »

Si AJ Dybantsa possède cet état d’esprit, c’est en partie dû à ses campagnes internationales avec Team USA. Où il a appris à trouver sa place dans un collectif composé de gros talents promis à un bel avenir « chez les grands ».

« Nous avions douze joueurs qui allaient tous finir par rejoindre la NBA, donc nous savions que nous devrions tous faire des sacrifices », se souvient le MVP de la Coupe du monde U19. « Et je voulais être le meilleur défenseur du groupe. Je voulais être partout : en première ligne sur la pression tout-terrain, pour dévier des passes, contrer des tirs, voler des ballons et courir en transition. Ça a fonctionné, puisque nous avons gagné trois médailles d’or [AmeriCup U16, CDM U17 et CDM U19, ndlr]. »

AJ Dybantsa espère maintenant transposer cette réussite avec les Wizards où, pour le moment, les défaites s’accumulent bien plus vite que les victoires. À son plus grand regret…

AJ Dybantsa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 WAS 7 32.4 43.3 27.3 77.1 1.6 4.6 6.1 2.1 1.9 1.1 2.1 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.