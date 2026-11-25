Paris sportifs – Pour ce pronostic nba Celtics Hawks, rendez-vous au TD Garden dans la nuit de vendredi à samedi 28 novembre 2026, à 2h00 heure française, pour le dernier match de groupe de la NBA Cup, avec une équipe de Boston invaincue dans cette compétition (3-0) tandis qu’Atlanta arrive pour ce choc sur quatre victoires de suite et l’objectif de prendre la première place de la poule à leur adversaire du soir.

Les deux effectifs ont été remaniés depuis l’an dernier, Boston ayant échangé Jaylen Brown contre Paul George et Atlanta ayant tourné la page Trae Young. Un succès des Celtics les porterait à quatre victoires en quatre matchs dans le groupe, alors qu’un succès des Hawks laisserait les deux équipes à trois victoires pour une défaite.

Forme et perspectives : les Celtics fragilisés, les Hawks en confiance

Forme : 5 derniers matchs Boston Celtics 12-6 · 2e de l’Est · à domicile D D D D V 104,0 Pts/match 104,2 Pts encaissés -0,2 Différentiel 2j Repos Atlanta Hawks 11-6 · 3e de l’Est · à l’extérieur D V V V V 113,0 Pts/match 107,4 Pts encaissés +5,6 Différentiel 4j Repos

Boston occupe la deuxième place de l’Est avec un bilan de 12-6 et un 3-0 dans le groupe, mais les Celtics traversent une période plus délicate que celle de leur adversaire.

Ils ont enchaîné quatre défaites consécutives, avec un revers à domicile face au Magic, une défaite de quatre points chez les Nuggets, puis deux revers d’un point chez les Kings et les Warriors, où ils n’ont marqué que 96 et 87 points, avant de s’imposer 131-116 chez les Wizards mardi.

Jayson Tatum a inscrit 41 points dans ce succès, dont 28 en première période, tandis que Paul George en a ajouté 28, alors que Boston comptait 34 points d’avance avant que les Wizards ne reviennent à cinq longueurs.

Atlanta, troisième de l’Est à 11-6 et 2-1 dans le groupe, reste sur quatre victoires consécutives depuis sa défaite chez les Bulls. La dernière, 107-97 contre les Pistons, a basculé sur un 18-0 en début de dernier quart-temps après avoir été menée de plus de 10 points.

Comparatif des équipes : saison Boston Celtics Atlanta Hawks Celtics +3,0 115,7



112,7 Efficacité offensive Celtics -3,9 105,8



109,7 Efficacité défensive Hawks +0,5 45,2



45,7 Rebonds par match Celtics -1,0 14,1



15,1 Ballons perdus Hawks +3,6 26,7



30,3 Passes décisives

Le calendrier avantage Atlanta, qui a bénéficié de quatre jours de repos contre deux pour Boston, lequel revient d’un road trip avec une seule victoire en quatre rencontres. Aucune des deux équipes ne sera en back-to-back.

Sur la saison, Boston affiche les meilleurs chiffres d’efficacité, avec 115,7 points marqués pour 100 possessions contre 112,7, et 105,8 encaissés contre 109,7.

Cet écart se creuse au TD Garden, où Boston marque 119,4 points et en encaisse 106,9, pour six victoires en sept matchs, alors qu’Atlanta en marque 116,0 et en concède 111,0 à l’extérieur, avec un bilan de six succès pour trois défaites.

Le rythme constitue l’autre contraste, avec 103,0 possessions pour Atlanta contre 96,6 pour Boston. La circulation de balle des Hawks, avec 30,3 passes décisives contre 26,7, reste leur meilleur moyen d’accélérer le jeu, même si Boston perd moins de ballons, 14,1 contre 15,1.

Absences et cinq majeur probables chez les Celtics et les Hawks

Absences Boston Celtics Mitchell Robinson, maladie Déclaré absent contre les Wizards, sans nouvelle depuis Non confirmé Atlanta Hawks CJ McCollum, mollet Absent Jock Landale, hanche A manqué le match contre les Pistons, sans nouvelle depuis Décision de dernière minute Asa Newell, chirurgie à l’orteil Absent Mouhamed Gueye, pied Absent Henri Veesaar, genou Absent pour la saison

CJ McCollum, qui tournait à 14,5 points, demeure absent côté Atlanta en raison d’une blessure au mollet, dont la durée avait été estimée à quatre semaines minimum le 17 novembre.

Jock Landale, remplaçant intérieur à 6,8 points et 4,9 rebonds, est annoncé en décision de dernière minute avec un problème à la hanche après avoir manqué le match contre les Pistons, tandis qu’Asa Newell et Mouhamed Gueye sont absents et que Henri Veesaar est écarté pour la saison.

Côté Boston, Mitchell Robinson, à 5,4 rebonds en 17,5 minutes, avait déclaré forfait pour cause de maladie face aux Wizards, sa troisième absence consécutive, sans nouvelle information depuis.

Aucune des deux équipes n’a communiqué son cinq de départ, mais Boston devrait reconduire Derrick White, dont la maladresse à trois points ne préoccupe pas son entraîneur Joe Mazzulla, ainsi que Paul George, Jayson Tatum, Sam Hauser et Neemias Queta. Les titulaires probables d’Atlanta sont Kingston Flemings, rookie choisi en huitième position de la dernière draft, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson et Onyeka Okongwu.

Les duels qui peuvent départager Celtics et Hawks

Jayson Tatum face à Dyson Daniels Jayson Tatum BOS VS Dyson Daniels ATL 27,3 Pts/match 6,8 Reb/match 9,4 Pts/match 8,0 Reb/match Boston s’appuie sur Jayson Tatum pour scorer, et Atlanta dispose de plusieurs ailiers capables de se relayer en défense sur lui. Paul George face à Jalen Johnson Paul George BOS VS Jalen Johnson ATL 20,4 Pts/match 4,1 Pds/match 19,1 Pts/match 6,9 Pds/match Jalen Johnson dirige le secteur offensif d’Atlanta, tandis que Paul George offre à Boston un ailier qui score à bon pourcentage à trois points.

Qui défendra sur Jayson Tatum ? Dyson Daniels, Luguentz Dort et Nickeil Alexander-Walker peuvent tous se relayer sur lui, et la défense d’Atlanta a limité Cade Cunningham à cinq points face aux Pistons au match précédent, soirée où Nickeil Alexander-Walker avait inscrit 27 points.

Chez les ailiers, Jalen Johnson, meilleur rebondeur et meilleur passeur d’Atlanta, retrouve Paul George, qui shoote à 42,6 % à trois points, tandis que Neemias Queta tourne récemment à 14,8 points contre 10,4 sur la saison.

Paris joueurs pour Celtics – Hawks : Jayson Tatum, Jalen Johnson et Dyson Daniels

Les seuils retenus ci-dessous sont nos propres repères tirés des moyennes, à comparer avec les lignes affichées par les meilleurs sites pour parier sur la nba avant toute mise.

Paris sur les performances individuelles Jayson Tatum BOS Points marqués Plus de 26,5 27,3 Saison PTS 29,0 5 derniers 16/18 Matchs joués Il dépasse ce seuil sur la saison et fait encore mieux sur les derniers matchs de son équipe. Jalen Johnson ATL Rebonds Plus de 8,5 9,1 Saison REB 10,2 5 derniers 14/17 Matchs joués Il dépasse ce seuil sur les deux échantillons et est le leader d’Atlanta au rebond comme à la passe. Dyson Daniels ATL Rebonds Plus de 7,5 8,0 Saison REB 10,2 5 derniers 17/17 Matchs joués Un ailier à huit rebonds de moyenne, qui a encore élevé son niveau de jeu lors des derniers matchs.

Celtics – Hawks, qui a l’avantage dans les confrontations directes ?

Confrontations directes Boston Celtics VS Atlanta Hawks Hawks 112-102 Celtics Atlanta Celtics 109-102 Hawks Boston Hawks 117-106 Celtics Boston Celtics 132-106 Hawks Atlanta

La série de la saison dernière s’est achevée sur un 2-2, chaque équipe s’imposant une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Boston avait ouvert les hostilités par un 132-106 à Atlanta en janvier, avant que les Hawks ne répondent par un 117-106 au TD Garden plus tard dans le mois.

Boston a ensuite gagné 109-102 à domicile en mars, et Atlanta a répliqué par un 112-102 chez lui quelques jours plus tard à la State Farm Arena.

Notre pronostic NBA Celtics Hawks et les paris à retenir

Pronostics Écart Boston Celtics -3,5 Boston encaisse 106,9 points à domicile alors qu’Atlanta en concède 111,0 à l’extérieur, avec également les Hawks qui sont privés de CJ McCollum. Total Moins de 224,5 points Le rythme lent de Boston et sa meilleure efficacité défensive font passer le match sous ce seuil des 225 points marqués. Perf. joueur Jalen Johnson plus de 8,5 rebonds Avec CJ McCollum absent et Jock Landale incertain, le rebond défensif d’Atlanta repose davantage sur Jalen Johnson. Perf. joueur Dyson Daniels plus de 7,5 rebonds Dyson Daniels vient renforcer ses partenaires dans la bataille au rebond ces dernières semaines, avec des statistiques en progression. Combiné Jayson Tatum plus de 26,5 points + Jalen Johnson plus de 8,5 rebonds Les deux paris reposent sur des joueurs différents de deux équipes différentes, donc un résultat n’entraîne pas l’autre.

Pronostic sur le score du match Boston Celtics 113-108 Atlanta Hawks Écart de points : 5 · Total de points : 221

Le match devrait plutôt évoluer vers un total inférieur à 225 points : Boston évolue à 96,6 possessions par rencontre, contre 103,0 pour Atlanta, et ses adversaires convertissent 46,2% de leurs tirs, contre 49,1% pour ceux des Hawks. Les Celtics disposent donc d’arguments pour ralentir le rythme de la rencontre.

Nous anticipons un succès de Boston par cinq points d’écart. Le net rating de +9,9 des Celtics, contre +3,0 pour Atlanta, devrait faire la différence malgré les quatre jours de repos dont ont bénéficié les Hawks. Leur série de victoires pourrait toutefois maintenir l’écart serré. Pour parier sur ces pronostics, le code promo unibet permet d’accéder à l’offre de bienvenue du bookmaker.