À l’entrée du dernier quart-temps, Detroit menait 85-74 et semblait avoir pris le contrôle de la rencontre. Mais pendant plus de sept minutes, les Pistons n’ont plus inscrit le moindre point. Atlanta a profité de ce trou d’air pour lancer un 18-0 et passer devant, avant de remporter l’ultime période de 21 points pour s’imposer 107-97.

Quin Snyder a alors fait confiance à une formation composée de Dyson Daniels, Lu Dort, Corey Kispert, Aaron Wiggins et Zuby Ejiofor. Un groupe sans véritable créateur d’impact, mais avec suffisamment d’énergie et de dureté pour faire basculer la rencontre.

« Ce cinq a affiché un niveau de ténacité défensive assez unique », a apprécié l’entraîneur des Hawks. « Ils ont défendu, ils se sont battus au rebond offensif et ils ont continué à prendre les tirs qui se présentaient. »

Lu Dort et Dyson Daniels ont muselé Cade Cunningham

Aaron Wiggins et Dyson Daniels ont commencé la remontée près du cercle. Lu Dort a ensuite ajouté un panier avec la faute, avant que Corey Kispert et Dort ne sanctionnent derrière l’arc. Le 3-points de l’ancien joueur du Thunder a placé Atlanta devant, 87-85, à 8 minutes et 56 secondes de la fin.

Lu Dort a inscrit 10 de ses 16 points dans le dernier quart-temps. Mais son influence s’est surtout mesurée en défense, aux côtés d’un Dyson Daniels omniprésent. À eux deux, ils ont considérablement compliqué la soirée de Cade Cunningham, limité à 5 points à 2/9 au tir.

« Cade est le moteur de leur équipe », a rappelé Lu Dort. « Chaque fois que je peux lui rendre les choses difficiles, c’est bénéfique pour nous. Mais nous l’avons fait collectivement, avec beaucoup de défenses différentes. »

Quin Snyder a particulièrement apprécié la complémentarité de ses deux spécialistes défensifs : « Ils ont travaillé de concert. Lu possède une capacité assez unique à bouger ses appuis tout en tenant le choc physiquement. Dyson, lui, peut mettre énormément de pression sur le porteur du ballon. Leur compétitivité a fait la différence. »

Les Hawks ont multiplié les secondes chances

Atlanta a également dominé le rebond offensif avec 24 prises. Dyson Daniels en a capté sept à lui seul, Jalen Johnson six, Lu Dort trois et Zuby Ejiofor deux. Les Hawks ont ainsi multiplié les possessions supplémentaires tout en usant progressivement la défense adverse.

« Quand vous concédez rebond après rebond, puis un gros 3-pts, ça vous assomme », a expliqué Corey Kispert. « Ce sont des actions qui nous donnent davantage d’occasions de marquer et qui dégonflent l’autre équipe. »

Après avoir récupéré l’avantage, le banc l’a transmis aux titulaires afin qu’ils terminent le travail. Nickeil Alexander-Walker a fini meilleur marqueur d’Atlanta avec 27 points, dont six paniers primés. Les Hawks ont ainsi signé une quatrième victoire consécutive et leur huitième succès en dix rencontres.

« Notre état d’esprit est simple », a résumé Corey Kispert. « Soit nous renversons le match, soit nous poursuivons ce que les titulaires ont commencé. Nous essayons toujours d’entrer pour changer la rencontre. »