La défense avait fait la force des Raptors la saison dernière, mais la franchise canadienne ne peut plus s’appuyer sur les mêmes certitudes. En difficulté des deux côtés du terrain, Toronto n’a d’ailleurs remporté que deux de ses onze derniers matchs, et aucun à domicile…

Lundi, les hommes de Darko Rajakovic avaient pourtant l’occasion de se relancer face aux Bucks, qu’ils avaient battus au début du mois. Au coude à coude avec Milwaukee à la pause, les Canadiens ont toutefois encaissé 67 points au retour des vestiaires pour finalement s’incliner.

« Nous devons être disciplinés et comprendre qui a la main chaude et où le ballon doit aller », souligne Darko Rajakovic, l’entraîneur de la franchise. « Ensuite, il faut être capable de défendre. Si on les laisse toujours marquer 67 points, cela va devenir vraiment difficile. Actuellement, nous devons réaliser plus de stops, prendre davantage de rebonds et dominer en défense pour avoir de la marge de manœuvre en attaque. »

Un nouveau puzzle à résoudre

Cinquième meilleure défense de NBA la saison dernière, Toronto est rentré dans le rang, et l’absence de Kawhi Leonard se fait cruellement sentir. Transféré par les Clippers, l’ailier était censé faire passer un cap à cette équipe, mais il est bloqué à l’infirmerie depuis un mois et n’a disputé que deux matchs.

« Nous voulons gagner des matchs et nous ne montrons pas un bon visage. Depuis le début de la saison, il y a de la pression. Cette année, nous avons tendance à beaucoup nous référer à ce qui s’est passé la saison dernière, mais c’est un tout nouveau puzzle que nous devons résoudre », reconnaît d’ailleurs Jamal Shead.

En l’absence de Kawhi Leonard et après le départ de Brandon Ingram, d’autres joueurs doivent élever leur niveau. Lors de la victoire face à Detroit, Toronto avait ainsi pu s’appuyer sur les 20 points du rookie Allen Graves.

Scottie Barnes trop esseulé

Mais face aux Bucks, pourtant détenteurs de la deuxième plus mauvaise défense de NBA, seul Scottie Barnes a véritablement tiré son épingle du jeu avec 31 points. Immanuel Quickley et Ja’Kobe Walter ont cumulé un 10/29 au tir, tandis que Collin Murray-Boyles n’a pas été plus en réussite (3/10) en sortie de banc.

Aux difficultés liées à l’absence de Kawhi Leonard s’ajoutent celles engendrées par le forfait de RJ Barrett, touché à un ischio-jambier et indisponible jusqu’à la fin du mois au minimum.

Darko Rajakovic se refuse néanmoins à accabler ses jeunes joueurs ou à minimiser la valeur de l’adversaire.

« C’est une franchise NBA. Tyler Herro a mis 50 points lors du dernier match et ils ont perdu face aux Sixers sur la dernière possession. Lors de notre dernier match, Allen Graves a mis 20 points. Je ne demande pas à ce qu’un rookie ait cette production chaque soir. Notre équipe continue d’apprendre pour s’améliorer, mais elle n’est pas encore régulière. Nous devons trouver cette régularité. »

Dixièmes de la conférence Est avec un bilan de six victoires pour onze défaites, les Raptors doivent désormais trouver de nouvelles certitudes collectives sans attendre le retour de leurs cadres.