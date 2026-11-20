Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour les Raptors. Déjà sur une série de six défaites de suite, et victorieux d’à peine cinq de leurs quinze premiers matchs, ils ont appris mardi que Kawhi Leonard allait encore manquer une semaine. Mais ce n’est pas tout : jeudi, ils ont annoncé que RJ Barrett allait être absent au moins deux semaines.

Le Canadien souffre en effet d’une légère élongation à l’ischio-jambier droit et il n’avait pas pu tenir sa place mercredi, à l’occasion du match contre Washington. Il tourne à 20,9 points, 6,4 rebonds et 4,3 passes de moyenne depuis la reprise et il n’est autre que le deuxième meilleur marqueur de Toronto derrière Scottie Barnes.

Sans Kawhi Leonard ni RJ Barrett, les résultats du groupe de Darko Rajakovic ne risquent donc pas de s’arranger, sachant que « Scottie B » a également raté quelques rencontres ce mois-ci, à cause de son adducteur.

Le positif, c’est que la conférence Est ne brille pas en ce début de saison et qu’un bilan de 5-10 est synonyme de 9e place, sans accuser trop de retard sur le Top 6.

Mais comme si cela ne suffisait pas, les Raptors ont aussi communiqué sur Collin Murray-Boyles qui entre, quant à lui, dans le protocole commotion de la ligue. Il devrait en avoir pour quelques jours loin des parquets, le temps de franchir les différentes étapes imposées par la NBA avant d’être autorisé à rejouer.

RJ Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30.4 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 34.9 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 34.5 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 33.9 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 NYK/TOR 58 31.7 49.5 36.0 71.5 0.9 4.5 5.4 3.3 2.2 0.5 2.2 0.4 20.2 2024-25 TOR 58 32.2 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.4 0.8 2.9 0.3 21.1 2025-26 TOR 57 30.3 49.1 33.9 71.7 1.0 4.3 5.3 3.3 2.6 0.7 1.7 0.3 19.3 2026-27 TOR 14 34.1 47.3 28.4 60.8 1.7 4.7 6.4 4.3 2.6 0.4 1.9 0.5 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.