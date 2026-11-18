Toronto n’a pas démérité ces derniers jours lors de son double affrontement face au champion en titre. Mais les défaites s’enchaînent, avec un cinquième revers consécutif encaissé cette nuit, et l’absence de Kawhi Leonard se fait cruellement ressentir, notamment en fin de match, lorsqu’il faut inscrire les paniers décisifs. Ce qu’a remarquablement fait Jalen Brunson cette nuit dans le camp d’en face…

Avant cette nouvelle défaite, la franchise canadienne a donné des nouvelles de son ailier, prolongé cet été pour 115 millions de dollars sur deux ans, et absent depuis le 23 octobre en raison d’un gonflement du genou gauche. Un problème récurrent pour le joueur, qui a également été opéré à plusieurs reprises du genou droit.

Selon le communiqué des Raptors, Kawhi Leonard a ainsi « progressé dans son programme de renforcement musculaire et de conditionnement physique ». Mais son absence va se prolonger d’au moins une semaine supplémentaire, avant une nouvelle évaluation de son état de santé.

Pour rappel, l’IRM passée fin octobre n’avait révélé aucune lésion structurelle. L’objectif est donc de poursuivre le renforcement musculaire et de s’assurer que son genou ne gonfle plus après l’enchaînement des efforts. Un travail engagé depuis maintenant plus de trois semaines, sans qu’une date de retour puisse encore être avancée.

Ce qui est sûr, c’est que Kawhi Leonard manquera les quatre prochains matchs de Toronto. Et si les nouvelles sont encourageantes sur le plan médical, les Raptors devront encore patienter avant de retrouver leur meilleur joueur. Avec l’espoir que le prochain point médical permette enfin d’envisager son retour sur les parquets.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAS 64 24.0 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAS 58 31.2 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAS 66 29.1 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAS 64 31.8 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAS 72 33.0 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAS 74 33.4 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAS 9 23.3 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34.0 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32.4 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34.1 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33.6 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31.9 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32.1 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9 2026-27 TOR 2 25.8 32.4 28.6 100.0 2.5 5.0 7.5 1.5 4.0 3.5 2.0 0.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.