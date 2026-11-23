Après cinq défaites de suite, les Warriors voulaient retrouver la lumière avec la réception des Celtics. Une partie de cette lumière est venue de Brandin Podziemski. Au cœur d’une soirée où les défenses ont pris le pas sur les attaques, avec deux équipes autour des 40% de réussite, l’arrière a été très important dans les derniers instants.

À une minute de la fin, avec deux points d’avance en faveur de sa formation, on l’a même vu convertir ce qui ressemblait à un « dagger ». Mais son tir à 3-points dans le corner a finalement été invalidé. Après un « challenge » de Boston, les arbitres ont considéré qu’il avait entraîné dans sa chute Baylor Scheierman, sanctionnant ce geste d’une faute offensive…

Sa réaction ? « Il n’y a pas vraiment d’émotions pour moi. Je sais que sur les deux derniers matchs, j’ai fini à 0/10 en cumulé. Tout ça est une histoire d’état d’esprit. Je le sais, et je continue de m’investir dans le jeu. Ça finira forcément par tourner à un moment donné », se détache le joueur de 23 ans, qui avait bien manqué l’intégralité de ses tentatives lointaines lors de ses deux dernières sorties.

Face aux Celtics, l’arrière, qui affichait une production chiffrée en berne depuis quatre matchs (12 points à seulement 35%), avait trouvé un moyen de se montrer décisif avant même l’annulation de cette action à 3+1. Deux minutes plus tôt, alors que sa formation était menée en faisant du surplace offensivement, Brandin Podziemski était parvenu à s’introduire au cœur de la raquette verte pour signer un « jumper » sur un pied.

Pas là pour remplacer Stephen Curry

Puis, dans la foulée, il avait converti dans le corner, sur un bon service de Gui Santos, pour faire passer les Warriors devant. « J’ai très bien commencé la saison, donc il y a forcément des hauts et des bas. Tout est une question de rapidité à rebondir après ces passages difficiles. C’est ce que font les meilleurs », résume-t-il.

En 37 minutes, le 19e choix de la Draft 2023, qui a bien réagi derrière l’arc dans ce match, a fini meilleur marqueur de son équipe avec 18 points (5/14 aux tirs dont 4/10 de loin) et 7 rebonds. « J’aime la manière dont ces deux gars abordent ce défi et essaient de le relever », relève Draymond Green, en incluant Yaxel Lendeborg dans sa réflexion. Un « challenge » bien sûr lié à l’absence de Stephen Curry.

« On a besoin d’être compétitifs en défense et de prendre des rebonds. C’est tout. Cela ne peut pas tourner autour d’une conversation sur l’attaque au sujet de remplacer… Personne ne remplace Steph. Personne ne remplace Jimmy Butler. Donc on va devoir gagner des matchs avec notre défense. Tout ce qui m’importe est de savoir s’ils sont compétitifs en défense », lâche de son côté Steve Kerr.

Ce dernier, en se basant surtout sur l’état d’esprit et le niveau d’énergie affichés par ses deux jeunes éléments, estime que « tout ça a été vraiment solide ce soir ».

« Collectivement, les gars ont réussi à sortir de cette série de cinq défaites consécutives. D’après mon expérience, c’est la seule façon de faire. On ne se met pas soudainement à marquer 130 points après une telle série. Je ne veux pas qu’un seul de ces gars pense qu’il doit remplacer Steph, parce que personne ne peut le faire », répète le coach.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GSW 74 26.6 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GSW 64 26.8 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7 2025-26 GSW 82 28.4 45.5 37.1 79.7 0.9 4.2 5.1 3.7 1.7 1.1 1.6 0.2 13.8 2026-27 GSW 15 32.3 44.1 36.2 74.0 1.3 3.6 4.9 3.5 2.3 1.0 1.7 0.5 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.